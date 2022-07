Nieuwe wijkregisseur Peter d’Aubioul aan de slag in Zeebrugge: “Ik kan een groot verschil maken”

Voor het verzoenen van de haven met de leefbaarheid, hebben de Zeebruggenaren voortaan niet één maar drie ambtenaren. Gebiedscoördinator Karel Masureel kreeg het gezelschap van wijkregisseur Peter d’Aubioul en toeleider Georgiana Popa. Vanuit het Gemeenschapshuis zullen ze de inwoners ondersteunen en begeleiden. Vlaanderen, Brugge en de haven investeren samen bijna één miljoen euro in dit wijkverbeteringscontract.

Eind december 2021 werd bekend dat de Vlaamse overheid, Stad Brugge en Port of Antwerp-Bruges over een periode van vier jaar 968.000 euro reserveerden voor een wijkverbeteringscontract. Dat omvat concrete acties voor het ondersteunen van de Zeebruggenaren en het verbeteren van hun leefomgeving. In april vorig jaar werd al gebiedscoördinator Karel Masureel aangesteld. Hij kreeg onlangs een vrij toegankelijk kantoor in het Gemeenschapshuis op het Marktplein. Bovendien is de werking versterkt met twee collega’s: wijkregisseur Peter d’Aubioul en toeleider Georgiana Popa.

“In de revitaliseringsstudie van 2017 werden acties en doelstellingen voorgesteld. De wijkregisseur en de gebiedscoördinator zijn verantwoordelijk om die op te volgen en te realiseren”, zegt burgemeester en ondervoorzitter van de haven Dirk De fauw. “Zij zullen nauwe contacten onderhouden met de inwoners, handelaars, verenigingen en lokale diensten. Op korte termijn wordt er al werk gemaakt van een beweegparcours, begeleiding voor duurzame renovatie van woningen en de netheid van het openbaar domein.”

Investeren in mensen

De kersverse wijkregisseur Peter d’Aubioul (53) is afkomstig van de kust en woont in Bellem bij Aalter. De voorbije twintig jaar werkte hij voor het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Door mijn langdurige ervaring als ambtenaar kan ik de mensen begeleiden in hun contacten met de administratie. In deze nieuwe functie kun je maatschappelijk een groot verschil maken. Omdat ik zeer graag iets voor mensen doe, ben ik op deze vacature gespróngen.”

Toeleider Georgiana Popa (37) woont in Sint-Kruis-Brugge. Als brugfiguur wordt een van haar taken het helpen integreren van de anderstalige bewoners en nieuwkomers. “Ik kwam 12 jaar geleden uit Roemenië en werkte bij GDP Transport in Zeebrugge. Omdat ik Nederlands spreek, hielp ik als vrijwilliger al buitenlandse mensen bij hun contacten met de administratie en het onderwijs. Zeebrugge heeft bijvoorbeeld een grote Roemeense gemeenschap met een winkel en orthodoxe misdiensten.”

Tot de eerste opdrachten behoren netheid van het openbaar domein en begeleiding voor duurzame renovatie

“Het wijkverbeteringscontract loopt nauw samen met de maatregelen voor de leefbaarheid in het kader van complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge”, zegt omgevingsmanager Anouk Pattyn van Departement Mobiliteit en Openbare Werken projectteam. De voorbereiding en de bouwwerken van de sluis en de omringende wegen zullen immers de komende 15 jaar een grote impact hebben en de omgeving sterk veranderen.

De Vlaamse overheid betaalt 768.000 euro van het budget van 968.000 euro. “We investeren niet alleen in stenen en wegen maar ook in mensen”, bevestigt Ken Daems van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Antwerpse ervaring

De rest van het budget komt van het stadsbestuur en de haven. “Wij weten dat de havenactiviteiten een grote impact op de leefomgeving hebben. Daarom dragen we vanuit het havenbestuur graag bij tot het verhogen van de leefbaarheid”, zegt Tom Van Autgaerden, manager port infrastructure van Port of Antwerp-Bruges.

Het is niet toevallig dat ze voor de werking ook bij hem kwamen aankloppen.

“Gedurende mijn 26 jaar bij het Antwerpse Havenbedrijf was ik betrokken bij onder meer de bouw van de Kieldrechtsluis. Uit dat project van de grootste sluis ter wereld leerden we veel over de leefbaarheid.”

