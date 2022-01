Nieuwe werkkledij voor medewerkers van Stad Brugge

Zo’n 650 medewerkers van Stad Brugge zijn het nieuwe jaar gestart in nieuwe rood-zwarte werkkledij. Bedoeling is dat ze een meer hippe uitstraling hebben.

“Onder de noemer NENO (‘Naar Een Nieuwe Organisatie’) zetten we al enkele jaren in op een moderne, efficiënte organisatie in functie van onze klanten, de inwoners en bezoekers van Brugge. Voor de nieuwe kledij kozen we dan ook voor een eigentijdse, sportieve look, die aansluit op onze ambities”, zegt schepen van Personeel en Organisatie Pieter Marechal.

“We noemen onze medewerkers graag ‘civil servants’ omdat ze steeds ten dienste staan van de burger. Ze verdienen voor deze uitdaging dan ook de beste uitrusting, want je kan maar kwalitatief werk leveren als je kwalitatief uitgerust bent”, aldus algemeen directeur Colin Beheydt.

Lokale bedrijven

De Stad sloot hiervoor een raamcontract af voor vier jaar met de firma CleanLease uit Oedelem. Deze firma zorgt ook voor het onderhoud van de kledij. Het grootste deel van de kledij wordt geproduceerd door de Brugse firma Dassy en een deel van de kledij voor het schoonmaakpersoneel door het Temse familiebedrijf Sarco NV.

“Deze samenwerking past volledig binnen de filosofie van de Stad om het aankoopbeleid verder te professionaliseren en hierbij een bijzondere focus te leggen op de bevordering van deelname van lokale bedrijven aan overheidsopdrachten”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Daarnaast hechten we ook veel belang aan duurzaamheid, met name ecologische, sociale en economische aspecten.”

