Nieuwe website brengt alle crèches en onthaalouders in kaart

Een nieuwe website brengt alle crèches en onthaalouders van Beernem in kaart. Dit brengt ouders die op zoek zijn naar een crèche of hun kindje kunnen achter laten bij onthaalouders in de mogelijkheid dit probleem vlotter aan te pakken.

“Kinderopvang zoeken voor kinderen van 0 tot 3 jaar wordt met deze website gemakkelijker”, aldus schepen voor Kinderopvang in Beernem, Vicky Reynaert.

“Kersverse ouders vinden in een oogopslag alle mogelijke opvangplaatsen op de nieuwe website. Het overzicht is bovendien overzichtelijk in kaart gebracht en je kan meteen online je aanvraag doen”, aldus de schepen.

Ouders zien in een oogopslag alle mogelijke opvanglocaties

Wie minder vertrouwd is met computers kan zich nog altijd wenden tot het Huis van het Kind in het Sportpark Drogenbrood of kan rechtstreeks contact opnemen met de onthaalouders of de crèches. (Regi)

Wie interesse heeft, kan een kijkje nemen op de website https://opvang.vlaanderen.