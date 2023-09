Nieuwe wandelroute ‘de voetgangerscirkel’ in Wingene officieel ingewandeld

Gemeente Wingene lanceert toegankelijke wandelroute ‘de voetgangerscirkel’. Dit is een uitgebreide wandelroute van zo’n 3,1 kilometer die voor iedereen toegankelijk is. “Wij willen inwoners aan het bewegen zetten en streven naar een gezonde gemeente”, weet schepen van Sport Jens Danneels (CD&V).

“De gloednieuwe voetgangerscirkel werd op dinsdag 26 september officieel ingewandeld in aanwezigheid van de betrokken gemeentelijke diensten en de seniorenraad”, vertelt schepen van Welzijn Tom Braet (CD&V).

“Het parcours werd mee vormgegeven door de seniorenraad. Die route werd eerst uitgetest op vlak van toegankelijkheid. Op basis van hun feedback werd de route lichtjes aangepast om zo volledig klaar te zijn voor het brede publiek.”

Eenvoudige route

De wandelroute werd uitgestippeld om breed toegankelijk te zijn voor iedereen. Je kan de route dus al dan niet afleggen met hulpmiddelen zoals een wandelstok, een rollator, een buggy of rolstoel. “De route kan je volgen door de grondmarkeringen met het logo van 10.000 stappen te volgen. Je hoeft er in principe geen plannetje voor te hebben, de grondmarkeringen brengen je naar de juiste richting”, vult schepen Jens Danneels nog aan. “Wie graag de route op papier volgt kan een flyer oppikken in het gemeentehuis, het lokaal dienstencentrum Amphora of recreatiebad de Alk. De route is ook te vinden op de achterzijde van het gemeentelijk infoblad. Ten slotte staat de route ook aangeduid op het startbord aan de Alk.”

De lancering van de voetgangerscirkel kadert in het project ‘Beweegvriendelijke buurten’ waarbij de gemeente zich elk jaar inzet op een mooie campagne. Ze willen op een laagdrempelige manier de inwoners aan het bewegen willen zetten.