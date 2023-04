Nieuwe vzw ontfermt zich over toekomstige gemeenschapszaal in kerk Beitem

De stad Roeselare en de vzw Beythem Kerke ondertekenden dinsdag een beheersovereenkomst die alle afspraken over de toekomstige nieuwe gemeenschapszaal in Beitem vastlegt. De nieuwe vzw zal zich ontfermen over de toekomstige gemeenschapszaal in de voormalige plaatselijke kerk.

Het einde van de werken aan de nieuwe gemeenschapszaal is in zicht. De voormalige kerk van Beitem werd omgetoverd tot een zaal die het nieuwe kloppende hart van de gemeenschap in de Roeselaarse deelgemeente Rumbeke moet worden. “De werken eindigen voor de zomer, waardoor de gemeenschapszaal in september haar deuren zal kunnen openen”, aldus schepen van Patrimonium Nathalie Muylle (CD&V).

Toen de werken in november startten, liep parallel het traject om een nieuwe vzw voor de gemeenschapszaal op te richten. Begin dit jaar werd de vzw Beythem Kerke opgericht. Terwijl het gebouw zelf eigendom blijft van de stad, zal het de nieuwe vzw zijn die de activiteiten organiseert, het gebouw beheert en de lokalen verhuurt. Voorzitter Peter Deberdt en secretaris Filip Vandevelde vormen naast zes andere bestuursleden de drijvende kracht achter de nieuwe gemeenschapszaal.

Infomoment

Op 9 juli, tijdens Beitem Kermis, organiseert de vzw een infomomentje en kunnen de Beitemnaars de zaal voor het eerst ontdekken. De zaal zal vanaf september gebruikt kunnen worden door de Beitemse verenigingen, maar ook het grote publiek zal er terechtkunnen voor evenementen, vergaderingen of kleinere feesten, zoals een receptie of een babyborrel.

Meer info over de nieuwe gemeenschapszaal is te vinden via www.beythemkerke.be.