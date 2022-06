Nieuwe voorzitter van Vrienden van Musea belooft nieuwe wind

Luc Coulier, bestuurder van de kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw, is de nieuwe voorzitter van de Vrienden van de Musea, met 1.500 leden ’s lands grootste vriendenkring. Hij wil een nieuwe wind laten waaien, samen met ondervoorzitter Etienne Boumans, die 33 jaar actief was in diverse Europese instellingen en nu nog altijd voorzitter is van de beoordelingscommissie van de Vlaamse Gemeenschap inzake kunsten en cultureel erfgoed.

“Onze vriendenkring heeft een dubbele doelstelling: Musea Brugge promoten en helpen bij het aankopen van kunstwerken. In het verleden kon onze vereniging onder meer Bosch’ Laatste Oordeel aankopen en de bidkapel van Gruuthuse via crowdfunding restaureren. Dat lukte dankzij de bijdragen van onze leden, de opbrengst van activiteiten en dertien private sponsors. Tegenwoordig zijn kunstwerken zo duur dat ons budget ontoereikend is. Maar als vzw, die sneller op de bal kan spelen dan de stedelijke administratie, blijven we tussenpersoon bij veilingen.”

“Voormalig museumdirecteur Till-Holger Borchert heeft in zijn afscheidsinterview in het Brugsch Handelsblad verklaard dat Musea Brugge ambitieuzer moet zijn. Dat geldt ook voor onze vriendenkring. We moeten onszelf beter verkopen, de boer opgaan. Ons doel is nog meer mensen in contact brengen met Musea Brugge.”

“We wensen ons blikveld te verruimen. In plaats van Bruggelingen enkel op te zadelen met lezingen over kunst, willen we hen een totaalbeleving aanbieden. Een voorbeeld? In juni koppelen we een voordracht over het schilderij ‘Het vieruurtje’ van Jan Garemijn aan een hapje en een drankje. We serveren koffie en chocolade, zoals dat in de 18de eeuw op tafel kwam.”

“Uiteraard willen de Vrienden van de Musea graag betrokken worden bij de realisatie van de expohal BRUSK. Hierover zullen we met de cultuurschepen samen zitten. Hij lijkt oprecht geïnteresseerd: hij is aanwezig op elke vergadering en blijft tot het einde. Wat we niet van al zijn voorgangers konden zeggen….” (SVK)