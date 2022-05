Nieuwe voortuin voor woonzorgcentrum Sint-Amand in Zwevegem

Naar aanleiding van Dag van de Zorg werd de vernieuwde voortuin van wzc Sint-Amand in Zwevegem officieel geopend. Verder was er nog een succesvolle opendeur.

“Ik kan hier een wetenschappelijke uitleg geven over het belang van een tuin en groen in een woonzorgcentrum, maar dat zal ik niet doen. Alles valt te herleiden tot groen, beweging, duurzaam en multifunctioneel”, begon schepen Marc Claeys (Samen!) het gesprek.

Verloren ruimte

Men speelde al langer met het idee om de futloze en ietwat verwilderde voortuin eens aan te pakken. “Het was wel een groene plek, maar naar beleving en praktische invulling toe, een verloren ruimte. Ook de kunstwerken die we na overleg met de kunstenares opnieuw hebben geïntegreerd, komen nu meer tot hun recht.” Er werd bij het ontwerp geopteerd voor een open karakter.

Zo sluit de Otegemstraat eigenlijk aan bij de tuin. “De tuin zelf bestaat uit groenelementen en goed berijdbare paden en betonnen zitelementen. De open ruimte kan multifunctioneel gebruikt worden en moet een ideale ontmoetingsplek zijn voor bewoners, bezoekers en passanten.”

Voorzijde

Men maakte van de gelegenheid ook gebruik om de voorzijde aan te pakken. Zo kwam er een betere fietsenstalling en herstelde men de kapotte muurtjes. De bewoners van de serviceflats Blijhove I kregen tenslotte nieuwe tuinmeubelen. De opening van de voortuin was meteen het startschot van de opendeurdag dat er ter gelegenheid van Dag van de Zorg georganiseerd werd.

De hele dag kon men een rondleiding krijgen in het wzc om in een uurtje een beetje het reilen en zeilen van zo’n organisatie te leren kennen. Heel wat mensen gingen op de uitnodiging in en maakten van de opendeur een waar succes.

(GJZ)