Nieuwe vleugel WZC Heilige Familie officieel geopend

In 2014 startte vzw Zorg en Welzijn met een grootschalige renovatie- en nieuwbouwproject voor het rusthuis Heilige Familie in Kuurne. In een eerste fase werd een nieuwbouw gebouwd voor bewoners met dementie. In een tweede fase werden twee bestaande vleugels gerenoveerd. Daarna werd blok A, het voormalig klooster en moederhuis, afgebroken. Heel wat Kuurnenaren zagen er tussen 1952 en 1968 het levenslicht. De nieuwe vleugel werd op maandag 13 februari officieel geopend.

“Op initiatief van toenmalig burgemeester Iserbyt en de zusters Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis uit Poperinge werden vanaf 1895 bejaarden en wezen opgevangen op de site in de Gasthuisstraat”, vertelt zuster Anna (93). “In 1952 werd op de hoek naast de huidige Centrumschool het moederhuis gebouwd. Na de sluiting van dit moederhuis eind 1968 werd het ingericht als rusthuis en klooster. Veel inwoners en bezoekers hebben warme herinneringen aan deze vleugel. Ik werkte er tijdelijk samen met Zuster Ildefonse (96).”

In de nieuwe A-vleugel zijn er enkele dienstruimtes en ook tien eenpersoonskamers, vier tweepersoonskamers en vier zorgflats. “Proficiat met de nieuwe vleugel A,” zo begon burgemeester Francis Benoit zijn openingsspeech. “Opnieuw zijn jullie erin geslaagd om voor onze oudste inwoners een mooie thuis te voorzien. Kuurne bestaat dit jaar 900 jaar en ook deze plek aan de Gasthuisstraat kleurt onze geschiedenis. Meer dan 100 jaar geleden startten de zusters van Poperinge hier het eerste gasthuis voor ouderen. Maar ze deden meer dan dat. Er kwamen nog een school, een moederhuis, een dagcentrum en ook serviceflats.”

“Het gemeentebestuur dankt de raad van bestuur, de directie, het personeel en de vele vrijwilligers. Hartelijk verbonden is jullie leuze en hartelijk verbonden zorgen jullie samen voor onze mensen. En als burgemeester hoor ik het vaak: “Tes do vrie goed weie”. Als gemeentebestuur willen wij ook graag de zusters danken. Zuster Anna, jij en jouw team, dank u, voor wat jullie hier doen en deden.”

Ook pastoor Filip Debruyne sprak de aanwezigen toe, hij zegende enkele kruisjes die aan de muren zullen hangen en las een gebed van dank. Daarna zegende hij de nieuwe vleugel. (ADM)