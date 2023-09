Nieuwe vlaggen promoten Lichtwandeling Ever Meulen in de herfstvakantie

In de centrumstraten van Wervik wapperen nieuwe vlaggen die de lichtwandeling Ever Meulen tijdens de herfstvakantie aankondigen. De felle windstoten spelen de vlaggen evenwel parten. Twee in de Molenstraat vlakbij het kruispunt met de Gasstraat zijn vernield.

Tijdens de herfstvakantie vindt op diverse locaties in het stadscentrum van Wervik een lichtwandeling plaats. Centraal staat het werk van Ever Meulen, de gerenommeerde illustrator en grafisch kunstenaar die jarenlang mee het gezicht van het populaire weekblad Humo bepaalde. Nog tot en met 5 november loopt in het Nationaal Tabaksmuseum de tijdelijke expo Smokebility met werk van Ever Meulen.

Het lokaal bestuur zorgt al meerdere jaren met vlaggen in de centrumstraten in Wervik en Geluwe voor kleur en beleving. Zo was dat onder meer al het geval voor het lanceren van de Wervik Kabobon, de nieuwe commerciële website wervikisstraffer.be, de heropening van de winkels na de lockdown, het invoeren van de fietszone en twee keer als aankondiging van het Gallo-Romeins Weekend.

Vanaf eind maart tot vorige week hingen twee verschillende vlaggen om enerzijds ‘koop lokaal’ aan te moedigen en op vrijdag de wekelijkse markt te bezoeken.

Nu dus vlaggen over de Lichtwandeling in de centrumstraten waar in sommige vanaf middernacht omwille van besparingen het licht uitgaat… (EDB)