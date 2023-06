Nieuwe vlag voor 65ste verjaardag van De Boskaarters

De Boskaarters uit Langemark wierpen in 1958 voor het eerst hun kaarten op tafel. Intussen is de kaartclub uitgegroeid tot een vaste waarde in het Langemarkse verenigingsleven. Sinds 2021 neemt Rik Becuwe de taak van voorzitter op zich. “Ik vorm samen met erevoorzitter Mario Liva en secretaris Dirk Becuwe het bestuur van de club”, vertelt Rik. “Eind dit jaar houdt onze lokaalhouder Marc Decaestecker het voor bekeken. Als er geen opvolger komt, weet ik niet hoe het verder moet met onze club.” Op de foto zien we schepen Peter Vantomme, bestuurslid Ingrid Decaestecker, schepen Laurent Hoornaert, voorzitter Rik Becuwe, secretaris Dirk Becuwe, erevoorzitter Mario Liva, gemeenteraadsvoorzitter Koen Bentein, oud-voorzitter Martial Catry, schepen Jean-Marie Callewaert, lokaaluitbater Marc Decaestecker en burgemeester Dominique Cool met de nieuwe vlag. (RB)