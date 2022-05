Nieuwe versie boek herbergen en brouwerijen in de maak

Het boek dat de heemkundige kring Amantine over de molens in Zwevegem in 1994 uitbracht, zou zonder veel wijzigingen meteen opnieuw gepubliceerd kunnen worden. Met dit over de cafés lijkt dit anders te zijn.

“Dit is inderdaad een groot verschil. Ongelooflijk hoeveel er in de horeca bij ons veranderd is in een tiental jaren. Vandaar dat we beslist hebben om een nieuwe versie uit te brengen. Deze zal 90 bladzijden met ruim 150 foto’s extra tellen”, zegt Luc Vanassche voorzitter van Amantine.

Het boek is dus een inventaris van de brouwerijen, cafés en eetgelegenheden binnen de grenzen van de deelgemeente Zwevegem. “Het wordt niet alleen een bijwerking van de informatie tot op vandaag, met tal van nieuwe foto’s, maar bovendien een uitgave op beter papier en in kleur en dit voor 20 euro.”

Er kan vooraf ingeschreven worden, tot 29 mei, via rekening: BE 19468736079112 van Amantine. Na die datum zal het boek 25 euro kosten. Bestelde boeken kunnen afgehaald worden op zondag 3 juli tussen 10 en 16 uur in café De Stokerij, Otegemstraat 269 te Zwevegem. (GJZ)