Nieuwe Velden en Meersenfietsroute officieel voorgesteld

In Beernem presenteerde Westtoer de nieuwe Velden en Meersenfietsroute. Dit nieuwe traject van 39 kilometer gidst je door Beernem, Damme en Brugge.

Trap langs de molens op de Brugse vesten, picknick aan de voet van Oedelemberg en fiets door de vele prachtige natuurgebieden die deze regio rijk is. “De Velden en Meersenfietsroute laat je kennismaken met al het moois dat de regio ten oosten van Brugge te bieden heeft. Trap langs de windmolens op de Brugse vesten en verken de prachtige natuur van het buitengebied. Je doorkruist de vogelrijke Assebroekse Meersen, Gemene en Loweiden, de Gemene Weidebeek en Gevaerts-Noord. Ook het bosrijke domein Ryckevelde met het bijhorend neogotisch kasteel ligt langs je route. Onderweg kan je uitblazen op een gezellig terras, streeklekkers proeven bij een hoeveproducent of rondsnuisteren bij Hoeve Hangerijn. Picknicken is ook een optie, aan de voet van Oedelemberg werd een nieuwe picknickzone ingericht”, aldus Sabien Lahaye-Battheu gedeputeerde voor Toerisme.

Alle nieuwe en herwerkte routes worden als ‘bewegwijzerde suggestieroute’ geïntegreerd op de fietsnetwerkkaarten. Van deze routes zal er geen aparte folder meer verschijnen. De fietsnetwerkkaarten met de suggestieroutes zijn vanaf eind maart te koop in de webshop van Westtoer (shop.westtoer.be) en partners (diensten voor toerisme, bezoekerscentra, boekhandels, etc.). Via visitwestvlaanderen.be vind je alle informatie over deze nieuwe fietsroute terug en kan er een gratis pdf-bestand met routekaart en gpx-bestand van het traject worden gedownload.