‘Nieuwe’ Vauban wordt volleybaltempel, maar wat met andere sporten?

Om alle 140 leden speelgelegenheid te geven, zijn voldoende speelvelden geen overbodige luxe voor Badmintonclub Menen. “Op de 7 speelvelden in de Vaubanzaal is het op woensdagavond al erg druk, maar mits wat gepuzzel slagen we erin om iedereen te laten spelen”, zegt voorzitter Maxim Ryssaert. De op til zijnde afbraak van de Vaubanzaal, die plaats moet ruimen voor een nieuwe volleybaltempel, stelt de badmintonclub echter voor grote problemen.

“Het blijft een groot vraagteken waar we in de toekomst verder kunnen bouwen aan onze Meense club”, maakt de voorzitter zich grote zorgen. “Tot op vandaag is er nog geen enkele duidelijkheid waar wij onze favoriete sport verder kunnen beoefenen. Niet alleen tijdens de bouwwerken, die anderhalf jaar zullen duren, maar ook erna. Want de stad heeft beslist om in de nieuwe Vaubanzaal enkel maar volleyballijnen te voorzien, waardoor de badmintonsport er dus niet kan blijven.”

“Wij staan hier niet alleen met dit probleem en rekenen samen met de andere gebruikers van de sporthal, in de heel nabije toekomst op een haalbare en redelijke oplossing, waarbij onze leden in hun eigen stad kunnen blijven sporten. Mei komt heel snel dichterbij, daarom doen we een warme oproep aan ons stadsbestuur om deze onzekerheid uit de wereld te helpen.”

Water bij de wijn

Schepen Vandecasteele bevestigt dat volleybal voorrang zal krijgen in de nieuw te bouwen zaal. “We krijgen voor de bouw van de nieuwe zaal een topsportsubsidie. Dat er topsport beoefend wordt, in dit geval volleybal, is een prioritaire voorwaarde. Het wordt dus een echte volleybalzaal, waar Decospan Volley Team en ook vrouwenvolleybalclub Sijos Menen zullen spelen. Andere sporten blijven mogelijk, maar dan zonder belijning. Maar omdat Sijos niet langer sporthal Badhuis zal gebruiken, kan de badmintonclub daar sporten.”

“Het Badhuis is een kleinere sportzaal, waardoor we genoodzaakt zullen zijn om in afzonderlijke groepen op verschillende avonden te trainen. Dat kan wel eens nefast zijn voor een echte familieclub als de onze, waar iedereen iedereen kent en waar elkaar zien belangrijk is”, vreest voorzitter Ryssaert dan weer.

We roepen ons stadsbestuur op deze onzekerheid uit de wereld te helpen – Maxim Ryssaert

“We proberen zoveel mogelijk aan de eisen van de clubs te voldoen, maar we kunnen niet iedereen een zaal op maat geven. We beschikken in Menen over voldoende zalen. We zullen de puzzel moeten leggen en iedereen zal water bij de wijn moeten doen. Maar ik heb er goede hoop in dat we iedereen tevreden kunnen stellen”, kijkt schepen Vandecasteele met vertrouwen de toekomst tegemoet. “Volgend seizoen wordt sowieso een ambetant seizoen. Iedereen zal moeten schuiven en dat is niet plezant. Er zal moeten geschipperd worden om iedereen een zaal te geven”, beseft de sportschepen. De badmintonclub en Decospan Volley Team Menen lonken voor die overgangsperiode van de bouw vooral naar de Oude Leielaan. Daar huldigde de scholengroep Scholen aan de Leie pas een jaar geleden haar gloednieuw en ruim sportcomplex Overleie in.

Constructieve gesprekken

“De gesprekken tussen het stadsbestuur en de scholengroep zijn volop bezig en verlopen constructief. Voorlopig is er nog een verschil tussen vraag en aanbod, maar we willen tot een oplossing komen waarin iedereen zich kan vinden: zowel de scholengroep, de sportclubs als de stad.” Maar een definitieve oplossing lijkt nog niet voor meteen. “Als we een akkoord hebben, moet dit nog besproken worden in het schepencollege en mogelijk ook in de gemeenteraad”, aldus de schepen.

Navraag leert dat ook de volleybalclub er bijlange nog niet uit is waar er volgend seizoen getraind en gespeeld zal worden. “Onderhandelingen daarover zijn volop aan de gang”, zegt voorzitter Anne Verhelst van Decospan Volley Team Menen. “Voor onze eerste ploeg kijken we richting De Schelp in Wevelgem, maar dat is nog niet zeker. Voor onze jeugd komen meerdere locaties in aanmerking, maar liefst van al laten we onze jeugdspelers in Menen zelf spelen.”