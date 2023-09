Nieuwe ‘Vallende Vliegerwandeling’ in Aarsele

Aarsele heeft er een vaste, bewegwijzerde wandelroute bij. De ‘Vallende Vliegerwandeling’ wordt op zondag 15 oktober, op De Dag van de Trage Weg, officieel ingewandeld. Het thema van de wandeling is de geschiedenis van de vliegtuigcrash in Aarsele in 1971.

Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de vliegtuigcrash, waarbij 63 mensen het leven lieten, werden op 1 oktober 2021 verschillende herdenkingsactiviteiten georganiseerd. Zo werd er een nieuw monument onthuld op het dorpsplein en liep er een expo in het voormalige gemeentehuis, al was er toen ook een uitgestippelde wandelzoektocht. Daarop groeide vanuit de Tieltse Gidsenkring het idee om voor een vaste, bewegwijzerde ‘Vallende Vliegerwandeling’ te zorgen, met uitleg over de gebeurtenissen van 1971 en ook over enkele markante Aarseelse feiten en plaatsen.

Die bewegwijzerde wandeling van 8 kilometer is nu af en wordt op 15 oktober officieel ingewandeld. Er wordt om 14.30 uur gestart aan de Aarseelse kerk, aan het monument van De Vallende Vlieger. Iedereen kan de wandeling doen op eigen tempo, maar de tocht start onder de leiding van Tieltse stadsgids en geboren Aarselenaar Hubert Lanckriet. Deelname is gratis en er hoeft niet vooraf ingeschreven te worden. Na afloop, omstreeks 17 uur, biedt het stadsbestuur alle deelnemers een drankje aan in het oud-gemeentehuis van Aarsele. (SV)