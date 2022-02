Nieuwe vaandeldragers bij Koninklijke Entente Ieper

Bij de herdenking naar aanleiding van het overlijden van Koning Albert I werden door de Koninklijke Entente Ieper twee nieuwe vaandeldragers naar voren gebracht. Jean-Pierre Masschelein en Bart Pillart nemen die taak op zich.

“Een van de belangrijkste opdrachten van de Koninklijke Entente Ieper, gesticht in 1933, bestaat erin om belangrijke gebeurtenissen uit de Belgische militaire geschiedenis te herdenken”, aldus secretaris Eddy Vandermeersch.

Zestal evenementen

“De Entente is in feite de overkoepelende organisatie van alle vaderlandslievende verenigingen in Ieper. We spreken toch over een 17-tal verenigingen, groot en klein, in totaal. In de aanvangsjaren was de Entente vooral een soort vakbond die de belangen van haar leden verdedigde bij de overheid. Intussen groeiden we uit tot een vereniging die vooral de herdenkingen levendig houdt. Het Koninklijk verbond der veteranen van Koning Leopold III is hierin wel de grootste met bijna 200 leden. Velen denken dat om lid te worden men een militair verleden moet hebben, maar dat is niet waar. Onze kringen organiseren voor de leden jaarlijks een zestal evenementen, en gezien we geen winstgevende organisatie zijn is dit steeds aan zeer scherpe prijzen”, gaat Eddy verder. “Herdenkingen krijgen een extra waarde wanneer ze uiterlijk zichtbaar zijn voor het publiek. Deze grote zichtbaarheid bereiken we hier in Ieper door met zo veel mogelijk vaandels van vaderlandslievende verenigingen de herdenkingen op te luisteren. Denken we daarbij maar aan plechtigheden zoals de nationale feestdag met het defilé in Brussel, Wapenstilstand, Koningsdag, de bevrijding van de Stad Ieper op 6 september, en vele andere. Afgelopen zondag herdachten we dus het overlijden van Koning Albert I, die op 17 februari 1934 om te leven kwam bij het uitoefenen van zijn geliefkoosde sport, het bergbeklimmen. Tijdens het koningschap van Albert I werd gestart met de heropbouw van de Lakenhallen in Ieper. Het toenmalige stadsbestuur vond het dan ook passend dat zijn beeltenis in één van de nissen werd geplaatst van het gebouw. Op 29 juli 1934 vond de inhuldiging plaats van het heropgebouwde Belfort, in aanwezigheid van de nieuwe koning Leopold III en koningin Elisabeth. In totaal hebben we doorheen het jaar toch zo’n 25 herdenkingen.”

Aanstelling

“We zijn blij dat we afgelopen zondag twee nieuwe vaandeldragers, beiden met een militair verleden, mochten aanstellen. De vroegere drager, Dieter Verschaeve, moest door andere verplichtingen deze opdracht stoppen, maar we willen hem zeker bedanken voor de voorbije periode. Zijn opvolger is Jean-Pierre Masschelein, die zichzelf aanbood om Dieter op te volgen. Voor ons als bestuur was dit een geruststelling, aangezien Jean-Pierre op alle evenementen en herdenkingen aanwezig is. Een trouwe vaandeldrager is immers niet zo makkelijk te vinden. Na de herdenking werden de nieuwe mensen aangesteld. Naast Jean-Pierre, die voortaan dus het vaandel draagt van het Koninklijk verbond der Veteranen Leopold III afdeling Ieper is er ook Bart Pillart. Hij zal het Belgisch Leger der Partisanen, Korps 031 Ieper, Nationaal Verbond der Oud Krijgsgevangenen, Prikkeldraad Fonds F. N. A. P. G., Fb Section Ypres Fondation Nationale des Anciens, Prisonniers de Guerre en de Fondation Barbeléde vereniging van de Verzetstrijders vertegenwoordigen”, besluit Eddy. (DT)