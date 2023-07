Nieuwe toiletten in Knokke-Heist officieel geopend en neen, het is niet de doorsnee wc: “Speciaal voor ons ontwikkeld”

Op het Alfred Verweeplein in Knokke-Heist is de eerste ‘mobile comfort hub’ van ONE HUNDRED restrooms geopend. Deze luxe publieke toiletten bieden de bezoekers van de populaire badplaats een moment van hygiëne en rust. Want neen, het zijn niet zomaar doorsnee toiletten, zo blijkt.

De mobiele oplossing is speciaal ontwikkeld voor Knokke-Heist en is de derde locatie voor ONE HUNDRED in België, na Stadsfeestzaal in Antwerpen en Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas. Het innovatieve toiletconcept werd officieel geopend door schepen van Toerisme van Knokke-Heist, Anthony Wittesaele en co-founder/CCO van ONE HUNDRED, Bram Gleichman.

Kwalitatieve oplossing

“Wij zijn heel blij dat we eindelijk een kwalitatieve toilet oplossing hebben op deze high traffic locatie. We zijn hiermee weer een stap verder in het perfectioneren van de beleving van de bezoekers van onze prachtige badplaats. Dat ONE HUNDRED dit mobiele toilet concept speciaal voor ons heeft ontwikkeld geeft aan dat zij een echte pionier zijn in hun vakgebied”, zegt Anthony Wittesaele (GBL), schepen van Toerisme.

Bram Gleichman, co-founder en CCO van ONE HUNDRED legt uit: “We zijn trots op dit innovatieve concept omdat luxe in mobiele toiletten vaak ver te zoeken was, deze combinatie is uniek. Het is geweldig om te zien dat Knokke-Heist als eerste gemeente onze vooruitstrevende visie deelt en deze belangrijke bezoekerservaring aan ons toevertrouwt. We hopen dat andere gemeenten dit voorbeeld snel zullen volgen”.

Niet zomaar een toilet

De missie van ONE HUNDRED is ‘to create moments for better well-being’. Bezoekers van de toiletten zullen dit zelf ervaren door middel van rustgevende muziek, indirecte verlichting, een aangename geur en de comfortabele inrichting. Daarnaast worden de toiletten volledig uitgerust met de meest innovatieve technologie inclusief contactloze oplossingen en waterbesparende spoelsystemen.

De mobile comfort hub bevindt zich op de markt, naast de ingang van Parking Lippenslaan (stadhuis). Bezoekers betalen voor hun toiletbezoek en krijgen hier een korting in geselecteerde lokale zaken voor terug. De toiletunit is bemand om de netheid te garanderen en is toegankelijk tijdens de Vlaamse schoolvakanties van 11 uur ’s morgens tot 3 uur ’s nachts. Buiten de schoolvakanties zijn de toiletten geopend op vrijdag van 18 tot 3 uur ‘s nachts, op zaterdag van 11 uur ‘s ochtends tot 3 uur ‘s nachts, op zondag van 11 tot 18 uur en op woensdagvoormiddag van 10 tot 12.30 uur. (MM)