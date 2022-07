Nieuwe tillift in Waregem oogst veel lof

In samenwerking met de firma Handimove zocht Somival naar een betere oplossing voor de bestaande en nieuwe tilliften die mensen met een beperking laten genieten van waterpret in zwembad De Treffer. Het resultaat is ronduit fantastisch.

“Tijdens de meer inactieve periode door covid, hebben we niet stilgezeten”, vertelt persverantwoordelijke Etienne De Bels. “Zoals steeds zochten wij toen ook naar vernieuwing waarbij comfort en vooral veiligheid voor onze leden centraal staat. In samenwerking met de firma Handimove werd gezocht en gewerkt naar een ergonomisch en comfortabel stoeltje dat kan gebruikt worden op nieuwe én bestaande tilliften.”

“Handimove ontwikkelde een aantal prototypes die wij dankzij de volle medewerking van de sportdienst konden uittesten met enkele Somivalzwemmers.”

“Waar we vroeger gebruik maakten van een ophangbeugel, wordt nu een stoeltje op de doucherolstoel gelegd”, verduidelijkt Etienne. “De zwemmer met een beperking kan met of zonder hulp op dat stoeltje plaatsnemen. Dit gebeurt in de transitruimte waar de omwisseling van de gewone naar de doucherolstoel gebeurt of in de buurt van de lift of in de kleedkamer.”

“Door het gebruik van het zeteltje verdwijnt de mogelijke spanning onder de oksels wat een zeer belangrijke comfortabele verbetering inhoudt. De deelnemers aan de demo waren laaiend enthousiast over het nieuwe stoeltje en de toepassing ervan. Het werkt veilig en het geeft een zeer veilig gevoel.”

Waterpret

Ondertussen heeft Somival door de financiële hulp van Mouton Noir een nieuwe lift in gebruik kunnen nemen. Ze beschikken over tilliften voor het competitie- én recreatieve bad. Terwijl iemand in het water wordt getild, wordt er reeds een tweede persoon in de zetel in de rolstoel geplaatst om in het water getild te worden. Het aantal zeteltjes wordt bepaald door het aantal gebruikers en de snelheid waarmee het te water laten gebeurt.

Ook het aantal beschikbare begeleiders speelt hierbij een belangrijke rol. Indien nodig kan de handbeugel of een tilbeugel afwisselend gebruikt worden. Alles is zeer praktisch bij gebruik, zowel voor de zwemmers als voor de begeleiders.