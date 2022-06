Nieuwe tienerwerking en binnenkort zelfs nieuw gebouw: Dentergem steekt speelpleinwerking en buitenschoolse opvang in nieuw kleedje

Dentergem heeft grote plannen met zijn vakantiewerking. Zo gaat het niet alleen de capaciteit van de speelpleinwerking optrekken van 100 naar 140 kinderen, maar steekt het die werking ook in een nieuw kleedje. Zo wordt de buitenschoolse kinderopvang voor kleuters gescheiden van die van de lagereschoolkinderen en komt er een nieuwe tienerwerking. Vanaf 2024 krijgen de speelpleinwerking en de kinderopvang ook een gloednieuw gebouw.

Ook deze zomer zal er in Dentergem in de voormiddag traditioneel kinderopvang voorzien worden voor kleuters en lagereschoolkinderen op de vaste locaties in Oeselgem en Dentergem. In de namiddag zal de werking er dit jaar echter anders uitzien. Zo blijven de kleuters ook in namiddag op die locaties, terwijl de kinderen vanaf het eerste leerjaar – kinderen uit de derde kleuterklas en het eerste leerjaar mogen kiezen wat ze doen – met de bus naar de speelpleinwerking ‘Jeundui’ in basisschool De Wegwijzer in Wakken gebracht worden. “Op die manier kunnen we de activiteiten makkelijker opsplitsen en worden de kleine en grotere kinderen beter van elkaar gescheiden. Voor instappertjes zorgden de grotere kinderen immers al eens voor angst”, vertelt Ward Dierick, coördinator van de jeugddienst.

Nieuw is dat ook tieners komende zomer elke dinsdag van 11.45 uur tot 17 uur welkom zijn op de speelpleinwerking. De jeugddienst en de gemeente starten in juli immers ook met ‘Tiendui’, een tienerwerking voor jongeren tussen 12 en 15 jaar oud. “We kregen van ouders wel eens de opmerking dat een dag alleen thuis zijn ook voor die leeftijd wel eens lang kan zijn. Daar spelen we nu op in door wekelijks een dag per week aangepaste activiteiten aan te bieden. Het wordt een aanvulling op de SWAP-activiteiten”, aldus Dierick, die er nog aan toevoegde dat de gemeente ook nog steeds op zoek is naar enthousiaste monitoren.

Nieuwe site

Komende zomer zal de kinderopvang en de speelpleinwerking overigens nog doorgaan in basisschool De Wegwijzer, maar ook daar komt binnenkort verandering in. Tegen 2024 moet er immers een nieuwe site verrijzen voor de opvang en de speelpleinwerking. Daarvoor kocht de gemeente het pand aan in de Markegemstraat waar vroeger een kaaswinkel in gevestigd was. De tuin van dat pand grenst aan de school. “Zowel de kinderopvang, als de speelpleinwerking huist momenteel in een gebouw van het wzc Samen”, schetst schepen van Jeugd en Patrimonium Bart De Keukeleire (Eendracht). “Door de verbouwingen aan het wzc verdwijnt dat gebouw echter, waardoor we op zoek moesten naar een alternatief.”

Tot dat de site gerealiseerd is, kunnen de opvang en de speelpleinwerking nog terecht in de school. “Al zal de tuin van de pas aangekochte site al opengesteld worden voor de speelpleinwerking. Tegen 2024 hopen we dan ook de nieuwbouw met alle nodige voorzieningen klaar te hebben.”