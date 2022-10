Nieuwe stijl voor huiskrantje van woonzorgcentrum Riethove in Oudenburg

Het maandelijks huiskrantje van woonzorgcentrum Riethove zit in een nieuw jasje.

“Volledig in de huisstijl van onze stad”, zegt schepen van Welzijn Romina Vanhooren. Het huiskrantje informeert de bewoners, de medewerkers en de vrijwilligers over het reilen en zeilen in het woonzorgcentrum. Aan de hand van heel wat foto’s wordt teruggeblikt op voorbije activiteiten.

Daarnaast zijn er ook heel wat aankondigingen zoals het menu, de activiteiten voor de komende maand, nieuwe en overleden bewoners. Er staat ook heel wat nuttige informatie in over de medewerkers, verjaardagen van bewoners en medewerkers, speciale gelegenheden en het actuele nieuws uit Oudenburg.