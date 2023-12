Aansluitend op de officiële feestdag van Sint-Cecilia – patrones van de muzikanten – huldigt het gemeentebestuur de lokale muziekkorpsen en reikt eretekens uit aan verdienstelijke leden.

De jaarlijkse huldiging van de Harmonie Vrienden van de Brandweer en de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde werd ook dit jaar feestelijk ingezet met muzikaal vuurwerk dat weerklonk tot in de nok van de Kokpit.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “De muzikanten van de harmonieën zijn al jarenlang, dikwijls van generatie op generatie, het muzikale hart van onze gemeente. Mooi is ook de symbiose tussen onze beide harmonieën; sommige leden zijn actief in beide verenigingen en vervullen zelfs een dubbele functie!”

28 optredens

“De Vrienden van de Brandweer verzorgen jaarlijks heel wat optredens. Voorzitter Carlos Vanden Bussche, dirigent Jeroen Hillewaere, penningmeester Eric Figoureux, het bestuur en medewerkers met onder meer het Fabulous Female Feestcomité zorgen ervoor dat alles goed verloopt. De Harmonie Vrienden van de Brandweer verzorgde het voorbije werkjaar 28 optredens, onder andere bij het Bos van Commerce, op Vetn Diensdag, de viering van Krak Lennert Schreel, de 106de verjaardag van Margriet Defoer, het afscheid van het Casa-scoutslokaal, Night of the Proms Summer Edition, de Garnaalfeesten en de visserijfolkloreavonden. Andere hoogtepunten zijn hun concert en de taptoe. In maart werkte de harmonie samen met het Onafhankelijk Theater Oostduinkerke bij de opvoering van hun eigen productie, zes edities van theaterproject Harmonie. Vorig jaar vierde deze muzikale vereniging haar 65ste verjaardag en was er ook goed nieuws: de kers op hun verjaardagstaart was onze belofte dat ze nieuw clublokaal zouden krijgen. Het oude lokaal in de Dorpsstraat was sterk verouderd, voldeed niet meer aan de huidige normen en bovendien barstte de alsmaar groeiende groep muzikanten er uit hun voegen. Binnenkort kunnen ze verhuizen naar hun nieuwe stek aan Sportpark Hazebeek, en we hebben in het ontwerp rekening gehouden met hun wensen: een grote repetitieruimte met veel daglicht, apart sanitair, een overdekt terras, een stockageruimte voor instrumenten en partiturenarchief, én een ruime bar met uitbreidingsmogelijkheid via een glazen wand.”

De burgemeester overhandigde aan negen leden van de Harmonie Vrienden van de Brandweer een ereteken: Bart Oelbrandt, Siebren Sevenois en Jan Seys die allemaal 5 jaar lid zijn, Marte Hillewaere (10 jaar), Merel Compernolle (20 jaar), Jean-Pierre Debusschere (20 jaar), Thomas Gryp (20 jaar), Jan Gyselinck (25 jaar) en Jacquy Cange (35 jaar).

Daarna was het de beurt aan de leden van de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde. “Deze vereniging werd initieel opgericht om de officiële en toeristische activiteiten in onze gemeente op te luisteren, een idee van toenmalig burgemeester Jacques Van Buggenhout in 1950. Oorspronkelijk bestond de harmonie voornamelijk uit gemeentepersoneel, maar anno 2023 bestaat het gezelschap uit geestdriftige, gemotiveerde muzikanten van alle leeftijden. Het doet me plezier dat we vandaag een aantal jonge leden een ereteken mogen toekennen die allemaal vijf jaar lid zijn: Quinten en Ruben Catoor, Kobe Debeir, Kato De Cock, Luna Degeselle, Brian Lambregt, Hilde Maeseele, Wendy Merckx, Chantal Vandekerckhove en Hilde Lemaire. Maar ook de iets minder jonge generatie is goed vertegenwoordigd, en ook zij verdienen een ereteken: Elise Note (15 jaar), Tine Huyghe (25 jaar), Koenraad Jansseune (25 jaar), Nicolas Note (25 jaar), Cindy Schrijvers (35 jaar), Hugo Van Eecke (45 jaar) en onze nestor Fernand Vanfraechem (65 jaar). Fernand is een Koksijdenaar in hart en nieren en trad toe tot de harmonie in 1958!”

Fernand bevestigt: “In 1958 was Jos Wynsberghe dirigent en mijn pa was souschef. Als student had ik minder tijd voor de repetities, maar toch ben ik altijd muzikant gebleven. Ik speelde 40 jaar in Veurne en bij de pullemuziek Nu of Nooit in De Panne. Vorig jaar kreeg ik weer goeste om in Koksijde te spelen, hoewel mijn vrouw toen zei: Wat, nog een muziek erbij? Maar ik hoop dit tot het einde van mijn dagen, of toch zo lang mogelijk, te blijven doen!”

Lokale activiteiten

Net als de Vrienden van de Brandweer luistert ook de gemeentelijke harmonie heel wat lokale activiteiten op. “Helaas werden jullie dit jaar 2023 pijnlijk getroffen door het tragische overlijden van jullie lid, Patrice Charlemagne. Gelukkig was er ook goed nieuws te noteren. Jullie verwelkomden twee baby’s en dus twee toekomstige muzikanten.”