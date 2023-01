Nieuwe start- en aankomstplaats Tweedaagse Voettocht zet kwaad bloed

De handelaars rond de Grote Markt zijn er niet over te spreken dat het Maerlant Atheneum dit jaar de start- en aankomstplaats wordt voor de Tweedaagse Voettocht. “Alweer een vaste waarde die we hier zien verdwijnen”, klinkt het. Maar volgens de organisatie kon het niet anders.

De Tweedaagse Voettocht, op 6 en 7 mei, is dit jaar aan zijn 51ste editie toe. Het wordt sinds 2019 de eerste volwaardige, maar ook wel een iets andere editie dan voor corona, al was het maar omdat de startplaats verhuist naar het Maerlant Atheneum. Een beslissing die zich volgens de organisatie opdrong omdat het kostenplaatje op de Grote Markt onredelijk hoog opliep. “Daarnaast is ook het opstellen en afbreken van de start- en aankomstplaats op een zeer korte tijdsspanne – na de markt op vrijdag en voor de markt van maandagochtend – een logistieke uitdaging die steeds moeilijker te behappen was voor de beperkte groep vrijwilligers waarmee we werken”, zegt voorzitter Vera De Waegenaere.

Meer tijd en ruimte

“Zelfs al konden we voor een aantal aspecten nog een beroep doen op de technische dienst van de stad, op de nieuwe locatie is er meer tijd en ruimte om alles tijdig op te bouwen en af te breken zonder de gigantische en altijd stijgende directe en indirecte kosten van onder andere de tenten en andere installaties.”

Topweekend voor horeca

Bij de handelaars op de Grote Markt valt de beslissing niet in goede aarde. “De voettocht is voor ons altijd een topweekend aan de start van het seizoen. Een weekend waar iedereen naar uitkijkt. Dat de startplaats nu, na al die jaren, verhuist naar het Maerlant Atheneum, is doodjammer. Het zijn al zulke moeilijke tijden voor de horeca”, zegt Pascal Versteghe van brasserie Mercato. Sabine Tanghe, voorzitster van het marktcomité, vraagt zich hardop af of de organisatie dan nog wel subsidies verdient van stad. “Als de lokale ondernemers toch niet meer gesteund worden… Ook onze handelaars zijn trouwens al jaren vaste sponsor van de tweedaagse voettocht”, klinkt het. Aan de essentie van de voettocht wordt volgens de organisatie niet geraakt. “Belangrijk is dat Blankenberge centraal blijft staan en dat ook het internationale karakter bewaard blijft”, besluit Vera De Waegenaere.