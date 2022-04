Nieuwe stadswijk Kaaidistrict krijgt hoogste woontoren van Brugge

Met de conceptstudie ‘Stadsvernieuwingsproject Kaaidistrict’ legt het Brugse stadsbestuur de basis voor een nieuwe stadswijk tussen de Sint-Pieterskaai en de binnenhaven. “We bieden ruimte aan ‘makers’ die in de stad nu geen plaats vinden. Er komt een woontoren van vijftig meter hoog als landmark”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon.

Op vandaag is het niet het meest aantrekkelijke deel van de stad; het gebied langs de Sint-Pieterskaai, tussen de Slachthuisstraat en de Havenstraat en tussen de binnenhaven en de binnenstad. Dat zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) ook gewoon zelf. “Het is een wat saai stuk Brugge, met weinig aantrekkelijke architectuur, veel beton en ook veel verkeersonveilige situaties”, klinkt het.

Conceptstudie

“Maar daar komt dus verandering in. Van de Vlaamse overheid kregen we een subsidie van 60.000 euro voor het opmaken van een conceptstudie voor het stadsvernieuwingsproject Kaaidistrict. Omwille van zijn knooppuntwaarde, de nabijheid tot de binnenstad en de aanwezigheid van water en haven draagt dit gebied heel wat kansen in zich.”

“Ondernemers en ontwikkelaars hebben zelf al heel wat reconversies opgestart en er is verhoogde activiteit maar we willen als Stad Brugge de ontwikkelingen niet zomaar ondergaan maar ze integendeel zelf mee aansturen. Vandaar deze conceptstudie die op 1 april door het College werd goedgekeurd en die straks aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.”

De ambities van het stadsbestuur met deze zone zijn bepaald groot: het Kaaidistrict moet ‘de stadswijk van de toekomst worden’, een ‘broedplaats voor creatieve en circulaire economie waar ook innovatieve woonconcepten worden neergezet en waar wordt ingezet op het delen van ruimte, op duurzame mobiliteit, een toekomstbestendig watermanagement en waar duurzame warmte- en energienetwerken worden uitgebouwd.

‘Makersdistrict’

Concreet komt er een ‘makersdistrict’ met de site van steenhouwerij Lanssens, naast de kleine Boudewijnbrug als startpunt. “Daar komt een ontwikkeling met bedrijfsruimte voor makers en creatieve ondernemers – zoals meubelmakers, kunstenaars, kledij-ateliers,…- met daarboven een woontoren van vijftig meter hoog als landmark. Daarmee wordt het de hoogste woontoren van de stad. Die ontwikkeling is in handen van de bekende Artes-groep”, zegt schepen Demon.

“Verder denkt ook de eigenaar van de site van de Gamma met vroeger benzinestation aan een nieuwe ontwikkeling en dus sanering van deze plek. En de eigenaars van Horeca Totaal denken na over een herinrichting van hun infrastructuur waarbij ze het parkje met fietspad niet langer moeten doorkruisen voor het overbrengen van goederen van het magazijn naar de winkel.”

Maximaal 800 nieuwe woongelegenheden

Ook aan de slachthuissite ziet het stadsbestuur kansen voor ontwikkelingen. Daar wordt ingezet op het verweven van wonen en handel en een meer kwaliteitsvolle aansluiting bij de woonbuurt van Sint-Pieters.

“We willen de afwikkeling van het verkeer ook logischer en veiliger, daarom zullen we nog een mobiliteitsstudie laten uitvoeren”, stelt schepen Demon, die nog meegeeft dat in het Kaaidistrict maximaal zo’n achthonderd nieuwe woongelegenheden komen.