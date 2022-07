Nieuwe sportvloer voor De Wankaarde

De sportvloer in sporthal De Wankaarde wordt tijdens de maand juli vervangen. Het is één van een reeks geplande ingrepen om de sporthal volledig op te frissen.

“De sporthal dateert uit 1992”, weet schepen van sport Gwendolyn Vandermeersch (Open Vld). “Na 30 jaar is de sportvloer aan vernieuwing toe. De punt-elasticiteit is door ouderdom en intensief gebruik verdwenen. Dat is net één van de belangrijkste eigenschappen in de strijd tegen sportblessures. Een punt-elastische vloer buigt immers op het punt van belasting, wat belangrijk is om tijdens het sporten overmatige belasting te voorkomen. Met een nieuwe sportvloer willen we de zachte ondergrond en schokabsorptie in eer herstellen.”

“De sporthal is geschikt en volledig uitgerust voor zaal- en minivoetbal, badminton, volleybal en omnisport”, gaat de schepen verder. “De vernieuwde sportvloer is één van meerdere ingrepen om de sporthal volledig op punt te zetten voor het ontvangen van de vaste sportclubs en recreatieve sporters. Vorig jaar nog werd de verlichting vervangen door energiezuinige ledverlichting. Na de zomer wordt ook het dak aangepakt. Door extra isolatie en het vernieuwen van de dakbekleding zorgen we dat het gebouw in de toekomst energiezuiniger en weerbestendiger is. Sporten blijft tijdens de dakwerken mogelijk.”

De kostprijs voor de nieuwe sportvloer bedraagt 97.000 euro, terwijl de dakwerken goed zijn voor een kost van 94.000 euro.