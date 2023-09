Nieuwe sporten ontdekken met de Sport na school-pas

September is de maand van de sportclub. Dankzij de Sport na school-pas kunnen jongeren nu tegen een voordelig tarief heel wat sporten uitproberen.

Katrien Abbeloos is leerkracht en preventiemedewerker in Barnum, maar ze is ook werkzaam bij Moev als medewerker brede school met sportaanbod voor de regio Midden-West-Vlaanderen en Tielt. Ze onderhandelt met sportclubs en maakt turnleerkrachten en leerlingen warm voor het mooie aanbod van Sport na school.

Louis Stuer (16) uit de Broederschool en Axelle Vercaempt (16) van Barnum zijn twee enthousiaste gebruikers van de Sport na school-pas (SNS-pas). “Ik speel al van mijn vijf jaar volleybal en het kriebelde om eens iets anders te doen”, vertelt Axelle. “Me inschrijven bij een andere club was een te groot engagement, maar dankzij de SNS-pas kon ik allerlei sporten uitproberen zonder enige verbintenis.”

Louis Stuer heeft dan weer lange tijd gevoetbald en zocht een andere uitlaatklep. “Ik wou fitnessen zonder vast te hangen aan één club. Met de SNS-pas kan ik afwisselen tussen verschillende fitnessclubs.” Naast traditionele sporten, kan je ook nieuwe zaken uitproberen. Zo ging Axelle boksen. “Dat was het toppunt! Ik kende de sport niet en zonder SNS zou ik nooit die stap gezet hebben.” Katrien vult aan: “In regio Roeselare kan je vechtsporten beoefenen, bowlen of kajakken, maar je kan ook gaan skiën in Ice Mountain of muurklimmen in Brugge. Je moet er enkel voor zorgen dat je tijdig op je bestemming geraakt, want alle activiteiten vinden plaats aansluitend op de schooluren.”

Ook voor niet-sporters

De SNS-pas is er zowel voor leerlingen die niet sporten, als voor sportievelingen die eens iets anders willen proberen. “De pas kost 35 euro voor de periode van 18/09 tot 19/1/2024 of 55 euro tot 24/05/2024 en je kan die het hele jaar aankopen op www.sportnaschool.be. Wie recht heeft op de vrijetijdspas betaalt slechts de helft en via je ziekenfonds kan je ook een stuk terugbetaald krijgen”, aldus Katrien.

Midwest verloot vijf SNS-passen via de wedstrijd ‘Sportbuzze’. “De 16 Midwest-gemeentes organiseren elk een of meerdere sportinitiaties en de eerste 20 deelnemers maken kans op een pas. Schrijf je hier in voor een sportinitiatie en win: www.midwest.be/sportbuzze-2023.” (LC)