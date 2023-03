Nieuwe slaap- en meubelwinkel Noxxi opent

In het winkelcentrum Fort Lapin in Brugge opende op 12 maart de zit- en slaapwinkel Noxxi de deuren. Deze nieuwe speciaalzaak focust, onder meer via een grote teststudio, op ergonomisch zit- en slaapcomfort.

Noxxi is het geesteskind van Koen Teirlynck en Kristof Snauwaert, twee heren die al hun sporen verdiend hebben in de branche. Zo kan Kristof terugblikken op een lange carrière in de wereld van het slaapcomfort, waarin hij zich als productieleider vooral over de technische kant ontfermde. En Koen stond in zijn vroegere functie als slaap- en zitadviseur dan weer in nauw contact met zowel particulieren als professionals die op zoek zijn naar het hoogste zit- en slaapcomfort. Vanuit hun contacten met onder meer hotels, B&B’s, en bouwpromotoren hebben ze een getraind oog voor kwaliteit. “We willen met Noxxi het verschil maken in een markt waarin de snelle verkoop van import uit verre productielanden eerder de norm dan de uitzondering is”, zegt Koen. “Wij kiezen voor een aanbod dat sterk inzet op maatwerk, ergonomie en duurzaamheid. We werken met een eigen perfect stuurbare productie waarbij we enkel met Europese, veelal Belgische, basismaterialen werken.”

Grote teststudio

Bij Noxxi, aan de Havenstraat 14 op het winkelcentrum Fort Lapin, hoort ook een grote teststudio voor ergonomisch zit- en slaapcomfort. “We hebben hier maar liefst 43 ergonomische relaxmodellen die meteen voor iedereen uit te proberen zijn”, vertelt Kristof. “Maar daar blijft het niet bij want we kunnen ieder aspect van de relaxzetels personaliseren: we passen de zithoogte, de rugleuning en het voeteinde precies aan uw lichaam aan én je hebt volledig de vrije keuze over de afwerking.”

Ook op vlak van slaapcomfort heeft Noxxi een ruim gamma, aangepast aan verschillende slaaptypes, zoals de ‘zijslapers’ en ‘buikslapers’. Ten slotte horen ook comfortabele en gestoffeerde eetkamerstoelen tot het gamma van deze nieuwe zit- en slaapspeciaalzaak. (PDV)

Alle info: www.noxxi.be