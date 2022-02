Nieuwe shop en teambuilding in psychiatrisch ziekenhuis: dartshype dringt door tot Westhoekstad Ieper

Darts kan overal, zelfs in een psychiatrisch ziekenhuis. In een loods van het Ieperse Heilig Hart knutselden collega’s van de technische dienst een dartshoek in elkaar. En die blijkt bijzonder populair. “De ideale teambuilding, zeker tijdens corona.”

Zeven collega’s legden onlangs elk zeven euro samen voor een dartbord op hun werkplaats: een loods van de technische dienst van het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart in Ieper.

“Onze timmerman knutselde er een kastje rond en installeerde een lamp boven het bord”, zegt Eddy Vercoutter (56) uit Wervik, die werkt als chauffeur voor het maaltijden- en cliëntenvervoer van het ziekenhuis en meehelpt in de technische dienst. “Darts zorgt voor ambiance op het werk. Intussen spelen ook de tuinman en andere collega’s mee. Gisteren gooide iemand per toeval in de roos. Hij trok zijn pijltjes af en smeet ze in het rond, zoals de echte. Sommigen bereikten al een score van 140 en gaan nu voor 180. Dit gaat niet ten koste van het werk, integendeel, het verhoogt de sfeer op de werkvloer. We vertrekken ’s morgens vroeger naar het werk en eten tijdens de middagpauze sneller onze stutjes om te kunnen spelen. Zó leuk is het.”

Darts blijkt een van de weinige groepsactiviteiten, die nog mogelijk is in het coronatijdperk. “Minivoetbal, badminton… de traditionele afspraken op het werk konden de voorbije jaren niet doorgaan. We begonnen met darts naar aanleiding van de nieuwe uitzendingen op tv.”

De collega’s maken dankbaar gebruik van Didi’s Dartshop, die de deuren opende vlakbij het ziekenhuis. “Ik ging er vrijdagochtend nieuwe pijltjes kopen, anders moest ik vele kilometers verder richting Kruiseke of Klerken”, aldus Didier Vandevyvere (54) uit Dikkebus, die als onderhoudstechnicus instaat voor de verwarming en het sanitair in het ziekenhuis. “Deze sport is de ideale teambuilding.”

Schot in de roos, Didi moet nieuwe Dartshop al verhuizen: “Niet normaal wat we nu meemaken”

“Noem ons gerust de Colruyt van de vogelpiks.” Met deze ambitie begint Diederick Didi’s Dartshop in het copycenter van zijn ouders. Een schot in de roos, want de jongeman wordt overmand door een massa klanten. “Ik verhuis straks naar een nieuwe ruime locatie bij de Grote Markt van Ieper.”

Tussen de vele rekken papier, stylo’s en inktpatronen tref je nu plots een dartbord en pijltjesrek in Copy Print Deleye, een familiezaak tussen de Ieperse stationsbuurt en binnenstad. De nieuwe Dartshop in het copycenter is een initiatief van derde generatie Diederick Durnez (25).

“Al vanop mijn vierde raakte ik gepassioneerd door darts, dankzij mijn pépé André, lang voor de sport bij ons een hype werd”, vertelt hij. “Samen keken we vaak naar de talenten van toen op de BBC en we speelden geregeld in de garage met heel goedkope pijltjes, die niet meer te vergelijken zijn met het materiaal van nu.”

Elf jaar na het overlijden van zijn grootvader maakt Diederick nu zijn droom waar. Met Didi’s Dartshop streeft hij de goedkoopste prijzen na. “Noem ons gerust de Colruyt van de vogelpiks. Ik vergelijk voortdurend onze prijzen met andere winkels en websites, en pas aan indien nodig. Ook klanten mogen goedkopere prijzen altijd melden. We bieden pijltjes van verschillende merken vanaf vier euro. We streven zulke democratische prijzen aan, omdat darts een volkssport was en moet blijven. Pas op, er zit ook kwaliteit in ons aanbod, waaronder pijltjes van het merk van de bekende Belgische darter Dimitri Van den Bergh.”

De shop blijkt een schot in de roos. “We zijn een van de weinige dartshops in de zuidelijke Westhoek en dat hebben we gemerkt. De voorbije dagen waren bijzonder hectisch, het is niet normaal wat we nu meemaken. De pijltjes en borden vliegen de deur uit. Verkopers, advocaten, juweliers, onderhoudsmannen… de klanten komen uit alle lagen van de maatschappij, van jong tot oud. Ze mogen de pijltjes ook testen in de winkel en ze doen dat tot bijna een uur na ons sluitingsuur. Door de gigantische vraag plannen we binnenkort al een verhuis naar een pand in de D’hondtstraat, vlakbij de Grote Markt. Daar kan ik een volwaardige shop uitbouwen en groeien. Het is duidelijk dat darts hier niet langer een hype is, maar een blijver.” (TP)