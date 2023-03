Nieuwe seniorengids met oog voor elke 60-plusser in Deerlijk: “Er valt niet meer naast deze aanzienlijke groep te kijken”

3.300, zoveel 60-plussers telt de gemeente Deerlijk en dat aantal neemt elk jaar nog toe. “De vergrijzing werkt langs twee kanten”, verduidelijkt schepen van Sociale Zaken, Welzijn en Senioren Louis Vanderbeken (CD&V). “Enerzijds is de levensverwachting gestegen, waardoor mensen ouder worden. Anderzijds verwelkomen we elk jaar opnieuw een groot aantal kersvers gepensioneerden. Er valt niet meer naast die aanzienlijke groep van zestigplussers te kijken.”

“Toch kunnen we ‘de gemiddelde senior’ moeilijk beschrijven. Sommigen zijn heel sportief, anderen dan weer zorgbehoevend. Velen zijn aangesloten bij verenigingen, nog anderen zijn vrijwilliger of mantelzorger. We hebben in onze gemeente prille 60’ers, maar ook 100-jarigen… Wij vinden het belangrijk om oog te hebben voor elk van hen.”

‘Route 60’

“De ervaring leert ons dat er een uitgebreid aanbod bestaat vanuit de gemeente en de verenigingen, maar dat het vinden van al deze informatie dikwijls voor de handen in het haar zorgt. Daarom lanceerde de gemeente Deerlijk in december 2020, samen met de seniorenraad, een eerste editie van de seniorengids. Dit voorjaar breien we er een vervolg aan in de vorm van een vernieuwde editie die ‘Route 60’ heet. De gids valt deze week bij alle 60-plussers in Deerlijk in de bus. We hopen dat dit duidelijk en gestructureerd overzicht de zoektocht naar de gepaste en juiste informatie vlotter kan doen verlopen.” (DRD)