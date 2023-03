Nieuwe seizoen seniorensport begonnen

Sinds 14 maart kunnen de inwoners van de gemeente Spiere-Helkijn en omstreken opnieuw meedoen aan de wekelijkse seniorensport. Met vaste activiteiten zoals wandelen, kaarten en fietsen zijn plezier en gezelligheid gegarandeerd, en daarbovenop zijn er amusante uitstapjes en een jaarlijks etentje. “Wie zich geroepen voelt, kan er zeker nog bij! Iedereen is welkom!”, zegt vrijwilliger Maurice.

Met de insteek ‘de regen trotseren’ ontvangt organisator Maurice Delcour (80) uit Spiere-Helkijn de deelnemers aan de eerste wandeltocht van het nieuwe seizoen. Uiteindelijk zullen vijf wandelaars zich melden om op de regenachtige dag hun wandeling af te werken.

“We zijn van het principe ‘het is al maart, we kunnen gewoon vertrekken’” , motiveert Maurice. “We gaan voor een wandeltocht van plusminus zes kilometer. Daarin zit ook een stop met een taartje verwerkt. Je kunt dit niet beschouwen als echte topsport, maar dat is ook het doel niet. We komen samen voor de gezelligheid en het samenzijn.”

Wij komen samen voor de gezelligheid en voor het samenzijn – Vrijwilliger Maurice

De seniorensport is een beproefd recept in de gemeente. Toch wordt er ieder jaar aangepast en proberen de organisatoren rekening te houden met hun doelpubliek, aldus Maurice.

“Vroeger stond de wekelijkse afspraak op maandag gepland, nu gaan we voor de dinsdag. Op de tweede dinsdag van de maand voorzien we een wandeltocht van ongeveer zes kilometer. Op de derde dinsdag staat een kaartactiviteit op het programma, en de laatste week kiezen we voor een fietstocht van zo’n 20, 25 kilometer.”

Naast de wekelijkse vaste sportmomenten zijn er ook enkele alternatieve activiteiten: “Op 11 mei staat de West-Vlaamse seniorensportdag op het programma, 15 juni is dan weer de grote wandeluitstap. Op het einde van het sportseizoen voorzien we een etentje voor onze leden. Dat vindt plaats tijdens het laatste weekend van oktober.”

Humor helpt

Hoe de enthousiaste vrijwilliger het allemaal nog gedaan krijgt, is niet eens zo’n opmerkelijke vraag.

“Ik doe dit nu ongeveer tien jaar. Toch voel ik dat het soms wat lastiger is. Daarom probeer ik bepaalde zaken door te geven. Er moet verjonging komen”, knipoogt Maurice. “Een tijdje terug gaf ik de fietstochten al door aan Charly Delchambre, maar ik probeer nog wat te ondersteunen bij het uitstippelen van de routes. Verder hebben we ook de hulp van Patricia Bouvry ingeschakeld. De nieuwe krachten zijn driemaal twintig, terwijl ik al viermaal twintig ben. (lacht) Met wat humor kunnen we altijd verder doen, hé. Ik zie dat de nieuwe mensen het zeer goed doen, en dat doet me plezier.”

Maurice sluit af met een warme oproep: “Wie zich geroepen voelt, kan er zeker nog bij! Iedereen is welkom! Richt je tot de vrijetijdsdienst in het gemeentehuis. Op het einde van de maand ronden we de inschrijvingen af.”

(Sven Vandekerckhove)