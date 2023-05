Nieuwe rubriek in ‘Iedereen Beroemd’ met ‘The Messy Chef’ Jelle Beeckman

Al enkele jaren is ‘The Messy Chef’ Jelle Beeckman (34) te zien op radio en televisie. De van opleiding maatschappelijk assistent kookt sinds kort elke donderdag ook in een rubriek van het programma ‘Iedereen Beroemd’ op VRT 1. Op de biologische zelfpluktuin Plukhof kookt hij elke week met iemand die er producten komt halen.

Even voor de coronacrisis begon, verhuisde Jelle Beeckman met zijn gezin naar Beernem. Door de pandemie kreeg hij nog niet vaak de mogelijkheid om de buurt goed te leren kennen en daar wil hij met de nieuwe rubriek in Iedereen Beroemd verandering in brengen. “Ik botste per toeval op de zelfpluktuin die eigenlijk niet ver van waar ik woon, ligt. Het concept vond ik meteen heel leuk en ik geniet vooral van de ontmoetingen die ik hier meemaak. Niet lang nadat ik klant werd, zag ik dat er een leuk programma in zat. Ik kom elke week en ontmoet iemand die bij de pluktuin betrokken is. In de eerste aflevering ging ik in gesprek met de boer die alles kweekt, in de tweede aflevering kook ik met iemand die toevallig groenten kwam halen”, zegt Jelle. Elke week kookt de chef met één bepaalde groente een laagdrempelig gerecht. Het recept daarvan wordt bovendien uitgehangen in de zelfpluktuin, zodat ook anderen ermee aan de slag kunnen. “We willen er zo veel mogelijk mensen bij betrekken. Ik ben afkomstig van Gent, de grote stad. Hier verloopt alles heel persoonlijk. Ik ben bevriend met mijn slager en bakker, en ontmoet ook hier heel veel leuke mensen. Dat was in de stad helemaal anders.” Bij de zelfplukboerderij betaalt iedere klant jaarlijks een lidmaatschap voor een aantal gezinsleden. In ruil daarvoor mag je naar eigen keuze groenten en andere producten halen.

Kleurcodes

“De boer werkt met een kleurcode om aan te duiden welke groenten plukbaar zijn en waarmee je beter nog een beetje wacht. Nu zijn de meiraapjes klaar om te plukken, al is het ook het perfecte moment voor spinazie, rode biet en venkel. Het concept draait heel erg rond vertrouwen en dat is een heel mooi initiatief”, besluit Beeckman. Je ziet The Messy Chef iedere donderdag aan het werk tijdens Iedereen Beroemd. De recepten uit het programma vind je op de website van Radio 2.