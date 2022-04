Nieuwe praktijk voor Kimkine

Sinds kort vindt u Kimkine terug aan de Brugsesteenweg 295. De feestelijke opening van de nieuwe praktijk vond plaats op maandag 18 april laatstleden. Het was Kim Lambrecht (34) die in het jaar 2014 van start ging met de kinesistenpraktijk. “Na mijn studies deed ik eerst drie jaar werkervaring op in twee zelfstandige praktijken, vooraleer ik mijn eigen praktijk oprichtte in Kuurne”, vertelt Kim.

Lichtinval

“Aanvankelijk startte ik alleen, maar twee jaar na opening kwam daar een nieuwe collega bij. Ook de jaren daarop breidde ik mijn praktijk verder uit. Gelukkig kon ik daarbij steeds op de volledige steun rekenen van mijn man Birgen Caluwaerts en mijn ouders Jeannine Lindeboom en Marc Lambrecht. Sinds kort ruilde ik de praktijk in voor een volledig nieuwe kinesistenpraktijk, gelegen schuin tegenover mijn oude praktijk.” De nieuwe praktijkruimte van Kimkine werd volledig ingericht naar de noden van Kim en haar vier collega kinesisten. “Ondanks het feit dat de nieuwe praktijk onder mijn nieuwe woning werd ondergebracht, werd optimaal aandacht besteed aan voldoende natuurlijke lichtinval. Zo krijg je niet het gevoel dat je onder de grond zit”, duidt Kim, die eveneens mama is van Nore (5,5 jaar) en Line (4 jaar). “Daarnaast is de praktijk ook volledig rolstoeltoegankelijk. Naast algemene kinesitherapie bieden we ook manuele en myofasciale therapie aan in onze praktijk. Als geconventioneerde therapeuten ligt onze nadruk dan ook bij een volledige persoonlijke behandeling voor onze patiënten, die bij ons altijd centraal staan.” (BRU)

Meer info via www.kimkine.be en info@kimkine.be