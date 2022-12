Nieuwe postzegel eert Blankenbergse pier bij zonsondergang

Er kwam zopas een nieuwe reeks Blankenbergse postzegels uit. Op één ervan prijkt de pier bij zonsondergang van Kenneth Willockx uit Sint-Niklaas.

De kleurrijke foto van de iconische Pier kwam als winnaar uit meer dan honderd inzendingen uit de bus. “De Pier is en blijft het visitekaartje van onze stad en deze foto bij zonsondergang sprong eruit door de prachtige, warme kleuren. Het is werkelijk een uniek beeld”, zegt schepen van Toerisme Patrick De Klerck (Open VLD). De gelukkige winnaar kreeg een vel met vijftig postzegels cadeau. “Er zijn ooit al eens foto’s van mij in een reisbrochure verschenen, maar zo’n eigen postzegel is toch nog iets anders. Echt eentje om in de kaderen”, glimlacht hij.

Kenneth en zijn partner Ils zien Blankenberge als hun tweede thuis. “Zomer of winter, we vervelen ons hier nooit. Als hobbyfotograaf heb ik de Pier waarschijnlijk al duizend keer gefotografeerd. Echt zo’n magische plek waar ik als kind ook al uren kon doorbrengen”, aldus Kenneth. Volgens Céline Claeys van Toerisme is de Blankenbergse postzegel een van de best verkochte stadsitems. Ook de andere zegels zijn nog steeds beschikbaar. “Bedoeling is de fotowedstrijd elke zomer te herhalen. Er zullen dus nog meer foto’s van iconische plaatsen op een postzegel verschijnen”, aldus schepen De Klerck. De Blankenbergse postzegels zijn te koop bij het Infopunt Toerisme in de Hoogstraat 2.

Voor een vel van twintig betaal je 24 euro. (