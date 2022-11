Nieuwe pop-up store ‘Dressed by Ashley’ in winkelcentrum Ring Kortrijk

Ashley Delaere (26) opent samen met moeder Fleur Verlinde (45) een pop-up store ‘Dressed by Ashley’ in het winkelcentrum Ring Kortrijk in Kortrijk. De pop-up store is open van 28 oktober tot en met 31 januari.

“Mijn dochter is jong en zeer ondernemend. Ze kan niet stilzitten. Dit is terug een nieuwe uitdaging. Een pop-up store beginnen in de winkelcentrum K in het centrum van Kortrijk is voor ons niet interessant, omdat het te dicht bij onze andere winkel ligt”, vertelt Fleur Verlinde. Moeder en dochter vinden dat het winkelcentrum Ring Kortrijk een ideale ligging is met tal van voordelen. “Je vermijdt de drukte van de stad en het parkeren is gratis. Het schoppen in een warme omgeving is aantrekkelijker dan regen en koude trotseren in de winkelstraat tijdens de herfst/winterperiode.”

Betaalbaar

“We doen het om nieuwe klanten te bereiken. We verkopen betaalbare kleding voor iedereen. Het is een selectie van betaalbare mooie dameskleding voor jonge en oudere dames. Daarnaast verkopen we accessoires zoals oorringen, sjaals en schoenen. Onze winkel in de Leiestraat blijft uiteraard ook open”, zegt Ashley.

In oktober 2020 had Ashley Delaere al een pop-up in hostellerie Klokhof in Marke. Ze startte een winkel in de Molenstraat in Heule, maar verhuisde in mei 2021 uiteindelijk naar de Leiestraat, Kortrijk, waar meer passage is.