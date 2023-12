Nieuwe polyvalante zaal in Hertsberge zal vroeger klaar zijn

De gemeente Oostkamp bouwt een nieuwe polyvalente zaal in Hertsberge. De werken zijn afgelopen zomer gestart en schieten goed op. De aannemer heeft aan de gemeente zelfs voorgesteld de planning aan te passen. Daardoor zal het volledige gebouw mogelijk al klaar zijn tegen september in plaats van eind 2024.

Door de aangepaste planning kan efficiënter, sneller en goedkoper gewerkt worden. Gevolg is wel dat de oude zaal ’t Bulscampvelt al begin december afgebroken moet worden. De gemeente gaat in op het voorstel van de aannemer en kijkt in overleg met de organisatoren en andere partners in de buurt voor oplossingen voor de geplande activiteiten. In de nieuwe zaal krijgen ook de Chirojongens en Chiromeisjes onderdak en komt er ruimte voor de kinderopvang.

In de oorspronkelijke planning werd in twee fasen gewerkt. Een eerste fase waarin de polyvalente zaal zelf en de Chirolokalen klaar zouden zijn in mei 2024. Daarna zou in een tweede fase pas de oude zaal afgebroken worden en kon de bouw van de ruimte voor de kinderopvang beginnen.

Besparing

Deze planning wordt nu aangepast. Door niet meer in twee fases te werken, kan het hele gebouwencomplex al in september klaar zijn. “De aannemer deed dit voorstel omdat hij ook de komende maanden meerdere ploegen beschikbaar heeft, waardoor er sneller doorgewerkt kan worden. Als hij de torenkraan en ander materiaal minder lang nodig heeft, is dat niet alleen efficiënt, maar meteen ook een mooie besparing”, weet burgemeester Jan de Keyser te vertellen.

De aanpassing betekent wel dat de oude zaal ’t Bulscampvelt al begin december gesloopt wordt. Voor de activiteiten die nog gepland stonden in de oude zaal, wordt in overleg met de organisatoren een oplossing gezocht. Een aantal activiteiten zal onderdak vinden in Café Oud Gemeentehuis. Ook de kerkfabriek is bereid constructief mee te werken aan een tijdelijke oplossing.

Archeologie

Na de sloop van ’t Bulscampvelt volgt nog een archeologisch onderzoek, waardoor er ongeveer gedurende een maand geen andere werken kunnen gebeuren. De grondwerken voor de nieuwe kinderopvang kunnen dan eind februari van start gaan. De afwerking van de Chirolokalen en de polyvalente zaal zelf is voorzien eind mei, zodat die vanaf juni 2024 in gebruik genomen kunnen worden. (GST)