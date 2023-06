Nieuwe politieke partij in de steigers: ‘Trots op Torhout’

De officiële lancering heeft pas zaterdagavond plaats, maar het is zo goed als zeker dat er onder de naam ‘Trots op Torhout’ een nieuwe politieke partij in de steigers staat. De burgerbeweging Team 8820 van Frank Verhoye zal er deel van uitmaken en naar verluidt ook de Open VLD van voorzitter Ilja Wostyn.

Het zou de bedoeling van Trots op Torhout zijn om met een volledige lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 deel te nemen. In de hoop minstens twee zetels binnen te halen. Dat Open VLD meestapt in het verhaal, is verrassend, maar begrijpelijk. Bij de vorige verkiezingen greep de partij met een onvolledige lijst net naast een zitje in de gemeenteraad en dat wil ze niet opnieuw meemaken.

Met Team 8820 en ex-bestuursleden Vooruit

Frank Verhoye richtte de burgerbeweging Team 8820 in september 2022 op, toen hij na interne strubbelingen uit de partij Vooruit werd gezet. Zijn dochter Femke Verhoye was toen nog voorzitter van Vooruit Torhout, maar is intussen in die functie opgevolgd door Vanessa Jodts. Femke zou nu van nabij bij de oprichting van Trots op Torhout betrokken zijn, net als een aantal voormalige (bestuurs)leden van de lokale Vooruit-afdeling, zoals Isabel Laceur.

Frank Verhoye houdt zich voorlopig nog wat op de vlakte, maar ontkent de start van de partij niet. “Vanuit Team 8820 was het initieel niet de bedoeling om aan partijpolitiek te doen”, zegt hij. “Maar nu de kans zich voordoet, stap ik met onze burgerbeweging graag mee in het project. Heel wat mensen voelen zich niet vertegenwoordigd door de huidige politieke partijen in de gemeenteraad. Er is een positief alternatief nodig. Voor velen wordt het almaar moeilijker om financieel rond te komen, een woning te kopen of het rusthuis te betalen. Daar moet iets aan gedaan worden. En daar willen we heel graag aan meewerken.”

Los van ideologische opvattingen

Trots op Torhout wil los van de bestaande politieke partijen functioneren. Ze hoopt als partijloze lijst ook onafhankelijke kandidaten aan te trekken, die hun politieke of ideologische opvattingen niet hoeven prijs te geven. “Zolang ze het maar willen opnemen voor álle Torhoutenaren, of dat nu arbeiders, zelfstandigen, alleenstaanden of kroostrijke gezinnen zijn”, aldus Frank. “Dat is voor ons de kern van de zaak.”