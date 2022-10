Nieuwe ploegbaas technische dienst Alveringem wil haar dienst op kaart zetten: “Elke nieuwe dag is een wit blad”

Het team van de gemeentelijke technische dienst heeft een nieuw diensthoofd: Els Neyrinck uit Koksijde. “De vacature sprak me aan, omdat het een mooie uitdaging is om samen met een groep iets uit te bouwen”, stelt ze. Omdat er dit jaar twee collega’s met pensioen gaan, zoekt de gemeente meerdere nieuwe mensen.

Els Neyrinck (48) en haar gezin wonen momenteel nog in Koksijde. Dit jaar nog verhuizen ze naar Alveringem waar Els sinds 7 juni ook professioneel aan de slag is. “In mijn vorige job was ik technisch planner bij de gemeente Koksijde”, vertelt Els.

“Ik maakte de planning op van de technische dienst. De beslissing om naar Alveringem te verhuizen, viel samen met de vacature waarbij de gemeente een nieuw diensthoofd technische dienst zocht. De oproep sprak me aan, omdat je als diensthoofd samen met een team iets kan uitbouwen. Je realiseert mooie zaken ten dienste van de burger. Ik heb de selectieproeven doorlopen, werd uit meerdere kandidaten gekozen en ondertussen ben ik vier maanden aan de slag.”

“Uiteraard is er voor mij heel wat om te leren kennen: de groep medewerkers, de organisatie en de uitgestrekte gemeente. Ik geef mezelf de tijd daarvoor en krijg van het schepencollege ook de kans om iets uit te bouwen. Mijn voornaamste opdracht is mijn team goed aansturen en positief aanmoedigen. De dienst op de kaart zetten ook. Ik ben hier zonder vooroordelen begonnen. Voor mij is elke nieuwe dag een wit blad. Wat gisteren eventueel misliep, laat ik achter mij. Het is de manier van werken die ik hanteer.”

Talent

Els zegt dat ze het belangrijk vindt om te benadrukken hoeveel talent er in haar mensen zit. De job van gemeentearbeider is zeer divers en de meesten zijn van vele markten thuis. “Ons takenpakket is zeer uitgebreid en zeer divers. Dat is ook het boeiende aan de job van gemeentearbeider, denk ik. Om te beginnen is er een uitgebreid pakket aan groenonderhoud: snoeiwerk, onkruidbestrijding, gras maaien…”

“Heel wat werkuren gaan ook naar het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium: schilderwerken, interieurwerken, buitenwerk en kleinere wegenwerken zoals herstellingen aan voetpaden en wegen”, zegt Els. “We hebben een uitleendienst van stoelen, tafels en nadars aan Alveringemse verenigingen en burgers.”

“Er is het luik ‘signalisatie en politiereglement’, we doen dagelijks aan leerlingenvervoer, zowel tijdens de week als in het weekend doen wij begrafenissen, één medewerker verzorgt de muskusrattenbestrijding en tussenin zijn er dikwijls nog dringende interventies.”

“Tijdens de zomer dient de kermismolen opgezet en afgebroken te worden; van Pinksteren tot eind september is dat. Het zwaartepunt ligt in de maand september: dan gaan mijn mensen vier weken aan een stuk, twee dagen per week, met vier man van parochie naar parochie.”

“De bedoeling is wel om vanaf komende winter het strooien uit te besteden. De reden is dat dit een te grote impact op onze werking heeft. Medewerkers die ’s avonds of ’s nachts op de baan zijn, kunnen we overdag niet inzetten.”

Aanwervingen

Els geeft nog mee dat de gemeente Alveringem momenteel nieuwe enthousiaste arbeiders aanwerft. Omwille van pensionering en uitval door ziekte telt de equipe vanaf 1 november nog maar negen mensen en dat is te weinig voor de uitgestrekte gemeente die Alveringem is.

“We zoeken mensen met zoveel mogelijk vaardigheden”, zegt Els. “Ik denk daarbij aan kennis van elektriciteit, sanitair, schrijnwerk, lassen, schilderen, metselen… Geïnteresseerden mogen zeker contact opnemen met het gemeentehuis. Ik zou het fantastisch vinden om enkele enthousiaste mensen te mogen verwelkomen.”