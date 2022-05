Nieuwe Picknickzone Maerebrug Adinkerke maakt deel uit van Picknickplan West-Vlaanderen

Met de uitvoering van een ambitieus picknickplan komen Provinciebedrijf Westtoer en alle West-Vlaamse gemeentes (in samenwerking met de vier regio’s in de provincie, Vlaamse agentschappen zoals Agentschap Natuur en Bos) tegemoet aan de vraag van recreanten om meer rust- en picknickplekken te voorzien op fiets- en wandelroutes. Dat plan werd voorgesteld op een symbolische locatie aan de schreve: de Maerebrug in Adinkerke, net voor de Franse grens.

“Westtoer werd regelmatig aan de mouw getrokken door recreanten die klaagden dat er te weinig picknickplekken zijn of dat ze van slechte kwaliteit zijn”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. “Nu slaan we de handen in elkaar met onze gemeentes om de komende jaren in elke West-Vlaamse gemeente minstens één nieuwe picknickzone aan te leggen. Naast de bestaande picknickplaatsen heeft Westtoer een inventaris gemaakt van blinde vlekken, en in overleg met alle 64 West-Vlaamse gemeentes nieuwe picknickzones aangeduid.”

“In samenwerking met ontwerper Stephan Schöning heeft Westtoer een aankoopcentrale ontwikkeld waar de gemeentes tegen gunstig tarief hoogwaardig design-meubilair kunnen kopen. Schöning ontwierp in 2011 al stijlvolle picknicktafels en wegwijzers voor de Kustwandelroute en bouwde verder op dit basismodel. Dat resulteerde in een reeks terreinmeubels, van zit- en ligbanken tot picknicktafels en barmeubels tot speelelementen, informatiedragers en fietsparkeersystemen in een uniforme stijl, die je kunt moduleren en combineren. De banken worden gerealiseerd en aangeleverd door Claerbout Metalen in Roeselare.”

Beleving

Westtoer staat in voor de installatie van de gekozen picknick-accommodatie, de gemeentes voor de aanleg van de omgeving. Van de 76 geplande locaties zijn er al negentien zones ingericht zoals deze in Adinkerke, zeven installaties zijn ingepland voor dit jaar en achttien zijn in voorbereiding. In 2023 en 2024 volgen er nog 32.

De picknickzones komen op kruispunten van wandel- en fietsroutes, soms afgelegen plekken, maar meestal met een prachtig uitzicht, zodat een rustmoment ook een beleving wordt. Aansluitend aan het thema ‘Het Lekkere Westen’ stappen ook een twintigtal producenten van streekproducten in het picknickplan. Ze bieden picknickmanden of een ‘Bak vol Goeste’ aan die fietsers en wandelaars vooraf bestellen, ophalen of laten leveren.

Symbolische locatie

“De locatie onder de Maerebrug is symbolisch”, zegt Bram Degrieck, burgemeester van De Panne. “Aan een picknicktafel eet je niet enkel je ‘stuutjes’ op. Het is een rustplaats, een ontmoetingsplaats, een plaats waar verhalen ontstaan, worden verteld en gedeeld. Daarnaast is het een herkenningspunt in het landschap van plaatsen die we graag tonen als lokaal bestuur.”

De picknickzone aan de Maerebrug ligt langs de Kustfietsroute, die over de Franse grens verder loopt als ‘la Vélomaritime’. Het vrijliggende fietspad tot Duinkerke werd aangelegd met steun van het Interreg-project Eurocyclo en met de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, net zoals de picknickzone.