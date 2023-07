Nieuwe picknickbank in Kasteelpark in Meulebeke in gebruik genomen

Woensdagnamiddag werd een gloednieuwe, verlaagde, kindvriendelijke picknickbank in gebruik genomen in het Kasteelpark in Meulebeke. De picknickbank kwam er dank zij Westtoer.

Picknickbank in het kasteelpark

Schepen van Toerisme, Anneke Dejonghe: “In het domein Ter Borcht realiseerden we met Westtoer de 37ste picknickzone van het Picknickplan. Daarmee willen we tegemoet komen aan de vraag naar meer picknickgelegenheid voor recreanten. Tegen eind 2024 wil Westtoer op 76 locaties een hoogwaardige picknickzone ingericht hebben verspreid over 64 West-Vlaamse gemeenten.” (LB)