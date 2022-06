Nieuwe Peegiewandeling loodst je langs alle belangrijke plekken in het leven van Peegie

Peegie zal de komende maanden nog meer bezoekers zien voorbij komen aan zijn standbeeld op de Grote Markt.

Het berek van De Maten van Peegie werkte een wandeling uit die je langs plekken in de stad brengt die een rol speelden in de verhalen uit de twee Peegieboeken van wijlen Willem Denys.

De wandeling is 4,8 kilometer lang en kan individueel worden afgewandeld. Aan de start in het Nonnenstraatje, bij de glastegels met tekeningen van Geert Vanallemeersch over Peegie en op diverse locaties in de stad, vind je een QR-code. Via het plannetje kan de wandeling individueel worden gedaan en krijg je informatie en smakelijke verhalen op de smartphone.

De wandeling werd vorige zaterdag onder een loden zon officieel ingewandeld door een zeventigtal Maten van Peegie.