Nieuwe Paterskerk klaar tegen 2025: “Volop in vergunningstraject”

Precies een jaar geleden berichtten we dat de Paterskerk en het bijhorende klooster door het decanaat Roeselare verkocht werd aan Triginta. Triginta investeert in maatschappelijk relevante vastgoedprojecten met eeuwigheidswaarde. Tegen het einde van deze zomer moet er schot in de zaak komen.

In 2022 heeft Triginta de aankoop van de Paterskerk met klooster in het stadscentrum van Roeselare afgerond en eveneens het aanpalende Retraitehuis verworven. De site wordt na jaren van leegstand weer opengesteld voor het publiek en zal de komende jaren een grondige renovatie ondergaan om een nieuwe bestemming te krijgen in lijn met het gedachtegoed van de stichters van de kerk.

Rekening houdend met de sociale verankering van de site binnen de stadskern en de erfgoedwaarde van de kerk en het kloostergebouw, werd een programma van ‘sociale inclusie’ uitgewerkt. Het vooropgestelde bouwprogramma omvat tien zorgunits voor jongeren met een functiebeperking in een nieuw te bouwen gedeelte op de plaats waar nu de vroegere crisiswoningen staan. De bestaande kloostergebouwen worden kwalitatieve kantoorruimtes waar kleine en middelgrote bedrijven in een dynamische werksfeer kunnen opereren. De kerk wordt een ontmoetingsplek met horeca- en eventruimte.

Horecalocatie

“Benny van de Nieuwe Klokke en ikzelf hebben de vroegere kerk een jaar gehuurd”, vertelt horecaman Henk De Gheldere. “Het was de bedoeling om de kerk het hele jaar open te houden maar dat was geen goed plan. De hoge energiekosten zorgden voor zeer zware facturen en bovendien was het in de winter en lente zeer moeilijk om de hele locatie te verwarmen. De Paterskerk wordt nu door ons enkel als horecalocatie gebruikt voor evenementen en dit tot eind augustus.”

“Wij zitten volop in het vergunningstraject”, zegt Tessa Van Gucht van Triginta. Tessa is de verantwoordelijke projectontwikkelaar en maakte een jaar geleden de overstap van het Roeselaarse architectenbureau B2Ai naar Triginta. “Tegen het einde van de zomer hopen we de omgevingsvergunning rond te hebben om dan in het najaar met de eigenlijke werken te starten. Op de plaats van de vroegere crisiswoningen komt er een nieuwbouwvolume waar er plaats zal zijn voor een tiental zorgunits. In het klooster komen er kantoren en de Paterskerk zal kunnen gebruikt worden als buurtruimte terwijl er in de vroegere pastorie een permanente horecagelegenheid zal komen.”

“De kantoren zullen verhuurd worden en Triginta neemt hierin de lead. Er zijn al gesprekken gevoerd maar het is nog te vroeg om concrete namen te geven. De woonunits zullen uitgebaat worden door zorgspelers uit de regio maar ook hiervoor is het veel te vroeg om namen te noemen. Wij hopen wel dat het volledige project klaar zal zijn binnen anderhalf à twee jaar.” (Peter Soete)