Nieuwe oversteekpont over Damse Vaart ‘met zelfbediening’

De Provincie West-Vlaanderen heeft vergevorderde plannen om halverwege Brugge en Damme een veerpont over de Damse vaart te installeren. Op die manier zouden fietsers en wandelaars een stuk vlotter de polders kunnen verkennen.

“Het gaat om een systeem naar het voorbeeld van de Kobus in Lapscheure. Dus een veerpont waarmee de gebruikers zichzelf met een draaiwiel en stalen kabel over de Damse Vaart trekken”, bevestigt Tom Vermeersch van de Zwinstreek-werking bij Provincie West-Vlaanderen. “Deze ‘tweede Kobus’ zou komen te liggen ter hoogte van de aansluiting op de Polderstraat enerzijds (nabij restaurant ’t Apertje, red.) en het provinciaal domein Fort van Beieren anderzijds. Daar is ooit nog een veerpont met bediening geweest; dat is nog te zien aan een trapje in de dijk bij de vaart.”

Het idee voor zo’n tweede trekveer komt voort uit het project Groene Fietsgordel van enkele jaren terug, waarvoor de Vlaamse Landmaatschappij samenwerkte met Brugge en omliggende gemeenten. Voor de toeristische, recreatieve ontwikkeling van zowel Damme als Brugge zou het alvast een troef zijn.

De provincie heeft nu een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend, en als alles volgens plan verloopt, zou de nieuwe veerpont in de loop van 2024 een feit kunnen zijn. (PDV)