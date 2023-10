Nieuwe organisatie Chat’oei uit startblokken: “Zwerfkattenprobleem prangender dan ooit”

Enkele Hanenaars met een hart voor dieren zijn achter de schermen druk bezig met de opstart van Chat’oei, een nieuwe organisatie die zich inzet voor de zwerfkatten op grondgebied De Haan. Ze zetten daarmee het werk voort van Jeannine Strubbe en haar vzw Catsitterclub, die destijds ook goed werk leverde. Op Werelddierendag schoot Chat’oei uit de startblokken.

Op 4 oktober – Werelddierendag – werd aan twee lokale supermarkten een inzamelactie voor kattenvoer gehouden. Een initiatief van Chat’oei, een nieuwe vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor zwerfkatten. “Jarenlang ontfermde Jeannine Strubbe zich over de zwerfkatten in onze gemeente, maar haar vzw Catsitterclub werd een paar jaar geleden opgedoekt en wij zetten haar werk nu dus voort”, vertelt voorzitster Heidi Moke, die destijds ook mee aan de wieg stond van de vzw Knokkenvoordieren. “Ik ben zelf al van kinds af een grote dierenliefhebster, en niet elk dier is geboren in een gouden nestje… Jammer genoeg heeft dit vaak ook te maken met verwaarlozing.”

Chat’oei staat momenteel nog in de kinderschoenen. “Onze eerste betrachting is nu de zwerfkatten in onze gemeente in kaart te brengen, zodat we er een beter zicht op krijgen. Daarna gaan we ze, met hulp van de milieudienst van De Haan, systematisch proberen te vangen om te kijken of ze al dan niet gechipt zijn”, legt Heidi uit. Bij het uitlezen van de chip wordt ook nagezien of de kat niet als ‘vermist’ opgegeven staat. “Er wordt dan eerst gezocht naar de eigenaars vooraleer verdere stappen worden ondernomen.”

Uitgehongerd

“Vaak zijn zwerfkatten dermate uitgehongerd, dat het helemaal niet zo moeilijk is om ze te vangen. Best wel schrijnend eigenlijk”, zegt Jansy Debusschere, die samen met zijn echtgenote Katelijne Schallier Agence Cambré uitbaat in De Haan. “Wij kwamen destijds met de vzw Catsitterclub in contact door een zwerfkat die hier altijd rondhing aan frituur Erly. Die werd door de klanten met frikandellen gevoederd”, vertelt Jansy, die het dier uiteindelijk zelf in huis nam. “Senna is ondertussen negen jaar, en vandaag het meest aanhankelijke beestje ooit. Echt een schatje is het. Als je dieren maar liefde en tijd geeft, komt dat wel goed.”

Als een zwerfkat gesteriliseerd of gecastreerd wordt, krijgt het dier een knipje in het linkeroor zodat het niet nog eens naar de dierenarts gebracht wordt. “Bij twijfel gaat het dier even in quarantaine, de gemeente volgt het dan verder op en regelt de neutralisatie indien nodig. We werken ook nauw samen met het Blauwe Kruis”, legt Heidi uit. Volgens Jansy zijn zwerfkatten vaak ook getraumatiseerd. “Elke zwerfkat heeft wel een rugzakje. Veelal heeft dat te maken met mishandeling of verwaarlozing: laatst nog werd aan het containerpark een heel nest kittens gedumpt. Slechts enkele daarvan hebben het overleefd.”

“Katten zijn spirituele wezens”, gaat Heidi voort. “In het oude Egype werden ze zelfs vereerd. Maar ze worden ook vaak niet goed begrepen. Er is enorm veel onwetendheid omtrent katten. Een hond zoekt een baasje, een kat zoekt een slaaf, wordt er weleens gezegd. Een kat moet je bijvoorbeeld geen trucjes proberen aan te leren. Maar mits een aantal kleine aanpassingen in huis kan je het jouw kat al veel meer naar z’n zin maken.” De organisatie wil daarom ook tips en gratis advies geven.

Ook Marleen Maes van Groen zet mee de schouders onder de organisatie. “Ik leerde Heidi hier destijds kennen via onze partij en vond het mooi dat ze zich zo belangeloos voor dieren inzette. Elke gemeente is tenslotte zelf verantwoordelijk voor z’n eigen zwerfkattenbeleid”, zegt zij.

Corona

Het zwerfkattenprobleem in De Haan is volgens Heidi prangender dan ooit. “In de coronaperiode namen veel mensen een kat of hond in huis, die dan achteraf gezien toch geen ideale match bleek. Dat zorgde niet alleen voor een toevloed in de asielcentra, ook op straat zien we daarvan nu de gevolgen”, klinkt het.

Chat’oei is terug te vinden op Facebook. Zelf een zwerfkat gespot? De voorzitster is te bereiken op het nummer 0499 32 77 44 of via heidi.moke@telenet.be.