Nieuwe oproep voor Bellende Vlakken naar aanleiding van de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking

Op zondag 3 december is het de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking. Naar aanleiding van deze dag, lanceert Stad Oostende een nieuwe oproep naar handelszaken en horeca om zich in te schrijven voor Bellende Vlakken. Dat is een project waarmee zaken hun zaak toegankelijker maken door drempels weg te werken. Ondertussen zet de Stad alle huidige ingeschreven zaken in de bloemetjes.

Voor mensen met een beperkte mobiliteit is het niet altijd gemakkelijk om een handels- of horecazaak binnen te gaan. Daarom startte Stad Oostende in samenwerking met Dito vzw-een vereniging voor personen met een handicap of chronische ziekte- een tijd geleden een proefproject waarbij de lokale handelaars een wegneembaar hellend rijvlak kunnen aankopen. Naar aanleiding van de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking op zondag 3 december wil de Stad het project nog eens in de kijker plaatsen en doet een oproep naar alle Oostendse handelzaken en horeca.

Toegankelijke zaak door bellend vlak

Zaken die deelnemen aan het project Bellende Vlakken plaatsen aan de deur van hun handelszaak op zithoogte een bel met daarnaast een herkenbaar logo. Als iemand met beperkte mobiliteit op de bel drukt, plaatst de uitbater van de handelszaak een wegneembaar hellend oprijvlak om de drempel te overbruggen. Na gebruik kan de handelaar het vlak gemakkelijk opbergen. Het project focust in de eerste plaats op fysieke toegankelijkheid. Het rijvlak is een belangrijke stap naar een rijker sociaal leven voor mensen die anders bepaalde plaatsen niet zouden kunnen bezoeken. De zaak zelf betaalt 100 euro en Stad Oostende neemt de overige kosten op zich.

Ben jij een Oostendse handelaar en heb je ook interesse om een ‘bellend vlak’ te installeren? Doe je aanvraag via west-vlaanderen@ditovzw.be.

“Een kleine investering in een wegneembaar hellend rijvlak maakt een wereld van verschil voor personen in een rolstoel, waardoor zij zonder obstakels toegang krijgen tot een handels- of horecazaak. De positieve evaluatie van het proefproject bevestigt dat deze eenvoudige ingreep een grootschalige impact heeft op inclusie. Op de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking roepen we de Oostendse handels- en horecazaken op om deel te nemen aan het project Bellende Vlakken en samen de weg te effenen naar een toegankelijkere stad”, zegt Hina Bhatti, schepen van toegankelijkheid.

Zaken die al deelnemen in de bloemetjes

Een tiental horeca- en handelszaken nemen al deel aan het project. De Stad wil hen daarvoor van harte bedanken en zorgt de komende periode voor een leuke bedanking.

Een overzicht vind je hier: www.oostende.be/bellendvlak