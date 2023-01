Nieuwe openingsuren voor administratief centrum in Ledegem

De openingsuren van de gemeentelijke dienstverlening in Ledegem zijn op 1 januari 2023 gewijzigd.

In de voormiddag kan men elke werkdag nog van 9 tot 12 uur in het administratief centrum terecht. Op maandagmiddag van 13.30 tot 19 uur en op woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur kan men er ook terecht bij een van de medewerkers. De gewijzigde openingsuren kaderen in een groter verhaal van het aanpassen en moderniseren van de gemeentelijke dienstverlening zoals voorzien in het gemeentelijk meerjarenplan. “Momenteel zijn we volop bezig met de voorbereiding en implementatie van een digitaal afsprakensysteem dat normaal op 1 maart operationeel zal zijn. Concreet zal elke burger dan van thuis online een afspraak kunnen inplannen op het moment dat voor hem het best past. Uiteraard kunnen burgers hiervoor ook nog steeds bellen of langskomen in het onthaal”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD).

“We hebben de ambitie om verder de kaart van de digitalisering te blijven trekken, zodat mensen steeds meer online kunnen regelen en voor eenvoudige dienstverlening niet altijd naar het gemeentehuis moeten komen. Maar tegelijkertijd willen we ook gericht tijd vrij maken voor mensen die minder digitaalvaardig zijn of die complexere vragen hebben.”