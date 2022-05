Nieuwe ontmoetingsruimte en stalling op hoevesite Kasteel van Poeke wordt zaterdag officieel geopend

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir opent zaterdag om 12.15 uur samen met Toerisme Vlaanderen en het college van burgemeester en schepenen van Aalter de nagelnieuwe ontmoetingsruimte en stalling op de hoevesite van het Kasteel van Poeke.

Dit duurzame gebouw wordt de uitvalsbasis van het groenbeheer en de sociale en vrijwilligerswerking op het kasteeldomein. De lokale gemeenschap krijgt er een ontmoetingsplek voor activiteiten bij die mooi opgaat in het landschap. De opening van de hoevesite vormt een eerste stap in de geplande herbestemming van het Kasteel van Poeke.

Het lokaal bestuur Aalter stond in voor het hele voortraject van dit nieuwbouwproject. Toerisme Vlaanderen nam de fakkel over bij de start van de bouwwerken. We kijken ernaar uit om het resultaat samen met jou in gebruik te nemen. (RV)