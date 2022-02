Nieuwe ontmoetingsplek in wijk Kamiel Topweg – Cosynmolen geopend

Het heeft wel wat voeten in de aarde gehad, maar het lokaal bestuur van De Panne is superblij dat het nieuw aangelegde speelterrein in de wijk Kamiel Topweg – Cosynmolen ‘open’ mag genoemd worden.

Het speelterrein kwam tot stand in samenwerking met Natureplay. Zij gingen aan de slag met de wensen van de buurt. Samen met het lokaal bestuur en extra input van de kinderen, kreeg het zijn definitieve, originele vorm. De groendienst van het lokaal bestuur zorgde voor de groene afwerking. De kostprijs bedraagt 90.000 euro.

Meer dan een speelterrein

Het speelterrein werd ondertussen al door heel wat kinderen uitgetest. Maar met dit speelterrein wil het bestuur niet enkel een plek voor de kinderen creëren. Het is zeker en vast ook een ontmoetingsplek voor de hele buurt.

Daarom krijgt elk gezin in de wijk één setje damschijfjes. Wie wil spelen, heeft dus één van de buren nodig als tegenspeler aan de picknicktafel.

Stéphane Buyens, schepen van Jeugd: “Het nieuwe speelterrein in Adinkerke is de start van tal van nieuwe initiatieven om de kids van de wijken, maar ook hun ouders, plezier en ontspanning te bieden.”

“Sociaal contact en engagement zijn de hoekstenen van een gezellige buurt. Laat spelende kinderen de cement zijn om dit waar te maken.”