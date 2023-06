Nieuwe nadars en aanhangwagen voor uitleendienst: “Vorige waren schots en scheef”

Het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle heeft nieuwe nadars en een bijhorende aanhangwagen aangekocht voor de uitleendienst. Alles samen goed voor een investering van bijna 21.500 euro. “De aankoop betekent bijna een verdubbeling van het aantal beschikbare nadars en zullen voornamelijk ingezet worden voor de lokale koersen”, zegt schepen Jean-Marie Callewaert.

Na tientallen jaren intensief gebruik waren de nadars van de gemeente aan vervanging toe. “Ze waren schots en scheef”, zegt schepen van Sport Jean-Marie Callewaert. “Wie ze gebruikte vloekte heel de tijd omdat ze nog maar moeilijk in elkaar te krijgen waren. Dat was een hele opdracht.”

Kermiskoersen

Er zijn 220 nadars aangekocht, goed voor 400 meter aan hekwerk. “De nadars zijn twee meter lang en daarmee een halve meter minder lang dan de vorige, wat het gemakkelijker maakt om ze te transporteren, zoals de kermiskoersen die eraan komen deze zomer en de duatlon in september. Voor koersen moet de openbare weg immers 150 meter voor de aankomst en vijftig meter na de aankomst volledig afgezet worden. Maar ze kunnen ook gebruikt worden voor andere evenementen, bijvoorbeeld de avondmarkt tijdens de kermis in Langemark. De nieuwe nadars zijn eenvoudiger om te stapelen en hebben een handvat in het midden, waardoor je makkelijk twee naders tegelijk kan dragen.”

Grote investering

“Voor het feestmateriaal gaat het om een tweede grote investering in korte tijd”, zegt schepen van Feestmateriaal Laurent Hoornaert. “Begin dit jaar werd een nieuw reservatiesysteem voor het boeken van een gemeentelijke zaal en lokaal, en het huren van feestmateriaal in gebruik genomen. Erkende verenigingen, eigen diensten en scholen uit de gemeente maken gratis gebruik van het feestmateriaal.” (TOGH)