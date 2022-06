Nieuwe nachtopvang ‘t PostHuis in Roeselare biedt plaats aan 21 dak- en thuislozen

Het PosThuis, de nieuwe nachtopvang voor dak- en thuislozen op de site van RSL Op Post, wordt op maandag 20 juni in gebruik genomen. Er zijn 21 plaatsen, maar: “Hoeveel daklozen er in Roeselare zijn, weten we niet.”

Het PosThuis in de Hugo Verrieststraat is de opvolger van de Noorderbrug in de Noordlaan en kan zaterdagnamiddag door iedereen worden bezocht.

“Het huis in de Noordlaan is totaal op”, zegt Bart Wenes, schepen bevoegd voor het Welzijnshuis. “We hadden de keuze tussen een volledige en dure renovatie, en uitkijken naar een locatie waar we een nieuwe opvang konden bouwen. We hebben voor het laatste gekozen, en zijn terechtgekomen net naast RSL Op Post. Op de plaats waar de bestelwagens van B-Post stonden, openen we nu ‘t PosThuis. Deze nachtopvang biedt plaats aan 21 gasten en twee begeleiders. We spreken dus in de eerste plaats over een hogere capaciteit dan de Noorderbrug, waar er maar plaats was voor tien mensen en uitzonderlijk voor dertien.”

Geen idee hoeveel

“In de winter van 2013-2014 zijn we gestart met winteropvang, in de Noorderbrug. Vanaf april 2016 werd dat uitgebreid naar een permanente nachtopvang, het hele jaar door. We mogen natuurlijk niet denken dat er in Roeselare maar 21 daklozen zijn. De waarheid gebiedt ons te zeggen dat we het niet echt weten. Daarom zal in de herfst in de Midwest-regio een grootschalig onderzoek gebeuren, door verschillende organisaties die ervaring hebben met deze problematiek. We weten wel dat twee derde van onze gasten tussen 25 en 45 jaar zijn, dat het meestal om mannen gaat en dat 80 procent van hen de Belgische nationaliteit heeft.”

“Uiteraard bieden we met ‘t PosThuis geen permanente opvang”, zegt Tine Seynaeve, departementshoofd van het Welzijnshuis. “Het is en blijft een tijdelijke oplossing. Daarom zetten we hard in op begeleiding. Het team van de dak- en thuislozen van het Welzijnshuis bestaat uit negen wooncoaches, twee straathoekwerkers, een coördinator van het inloophuis De Plekke, een administratief medewerker, een groep gemotiveerde vrijwilligers, en drie case managers, die de sociaal-administratieve begeleiding op zich nemen.”

“In ‘t PosThuis zijn er op de benedenverdieping een leefruimte met een kleine keuken, toiletten en buiten een rokersterras en een hondenruimte. Op de eerste en tweede verdieping kunnen er 21 gasten en twee begeleiders slapen. Die begeleiders zijn altijd een wooncoach en een vrijwilliger. De bedden zijn gemaakt door de leerlingen van Sint-Idesbald, de slaapkamers zijn proper maar basic. De sanitaire ruimtes voor de gasten bevinden zich in aparte ruimtes op de verdiepingen.”

Procedure volgen

“Wie geen dak boven zijn hoofd heeft, kan in ‘t PosThuis een bed krijgen volgens een welbepaalde procedure. Men moet ‘s morgens inbellen en dan heeft men een gereserveerde plaats. Vanaf zeven uur ‘s avonds kan men in ‘t PosThuis terecht en kan men er een broodmaaltijd met soep krijgen. Om elf uur moet men op de kamer zijn. Men mag roken op het terras buiten, maar andere genotsmiddelen zijn verboden. Er mag in ‘t PosThuis ook geen alcohol worden gedronken.”

“Het reglement bepaalt ook dat je in ‘t PosThuis maximum twintig nachten per maand kan slapen en dat je er overdag niet kan verblijven. Wel hebben we een plaats voorzien in de Brugsesteenweg voor die groep mensen die overdag samen willen zijn. In De Plekke is er ook begeleiding voor dak- en thuislozen en kunnen ze terecht voor een kop koffie, een babbel of een activiteit.”

Wooncoaches helpen

“Dak- en thuislozen hebben vaak af te rekenen met een specifieke problematiek”, zegt schepen Bart Wenes. “Meestal speelt huisvestingsproblematiek een grote rol, maar ook relationele problemen of een psychologische en verslavingsproblematiek. Vaak zien we zelfs een combinatie van deze problemen.”

“We zoeken nog altijd vrijwilligers. Want we hebben hen broodnodig”

“Zoals gezegd werken we ook met wooncoaches. Die mensen zijn het eerste baken van een traject dat we voor de dak- en thuislozen hebben ontwikkeld. De wooncoaches ondersteunen die mensen met administratieve formaliteiten, leren hen woonvaardigheden aan en gaan zelfs actief mee zoeken naar een permanente woning. Heel vaak gebeurt die ondersteuning in samenspraak met het Welzijnshuis.”

Warm welkom

“Maar in de eerste plaats proberen wij met het Welzijnshuis te anticiperen, zodat er bijvoorbeeld geen uithuiszetting gebeurt en die persoon ook niet naar de nachtopvang moet komen.”

“In een ideaal scenario komen er in ‘t PosThuis zo weinig mogelijk bezoekers”, besluit Tine Seynaeve. “Maar de mensen die er overnachten, krijgen een warm welkom, een goed bed en sanitair, en het aanbod om hen te helpen. Naast onze professionele medewerkers, spelen onze vrijwilligers daarin een zeer grote rol. En die vrijwilligers hebben we echt broodnodig – we kunnen absoluut nog meer vrijwilligers inzetten in onze dak- en thuislozenopvang. Daarom willen we een warme oproep doen naar kandidaat-vrijwilligers. Wie zich geroepen voelt, neemt best een kijkje op www.roeselarevrijwilligt.be op het blokje ‘nachtopvang PosThuis zoekt helpende handen’.”