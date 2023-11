Nieuwe naam voor Zomerloos … in Gistel of toch niet?

In de zoektocht naar een nieuwe naam voor het gerenoveerde en uitgebouwde vrijetijdscentrum kan iedereen nu kiezen uit vijf voorstellen afkomstig van inwoners: Zonnedorp, Zomerloo, De Foyer, De Tribune en … Zomerloos.

Het eerste voorstel verwijst naar de hoofdtekenaar van stripfiguur Jommeke, die in Gistel woont. De tweede naam bevat het woord ‘loo’, een open plek in een bos en symbool voor de open plaats die een vrijetijdscentrum is. De Foyer spreekt voor zich – de verpozingsruimte in theatergebouwen – net als De Tribune.

Tot slot is er het voorstel om de huidige naam te behouden. Zomerloos is al sinds 1999 de naam en, zo luidt de motivatie en wordt nergens anders gebruikt. Stemmen kan tot en met 30 november via www.gistel.be.

(TVA)