Nieuwe meiboom voor de verbroedering tussen Roesbrugge en St-Victor

De vriendschap tussen Roesbrugge en Saint-Victor de Buthon startte in 1980 en dit met hoogtes en laagtes. Maar de vriendschap is en blijft bestaan. In Roesbrugge werd een kapotte meiboom vervangen door een gloednieuwe en een tekstpaneel geeft alvast de nodige uitleg.

De jongeren onder ons weten niet meer dat er ooit hoevefeesten plaatsvonden op boerderij Hof ter Linde’ langs de Lindestraat in Roesbrugge. Het landbouwleven in alle facetten kwam er aan bod en ook in de Franse regio Perche werd het fête de Battage à l’Ancienne gehouden. Beelden hiervan op de Franse TV FR3 leidden tot de verbroedering.

Het was in 1980 dat de beelden van die Franse hoevefeesten op FR3 werden vertoond. “Daar liggen de wortels van de verbroedering of jumelage. Die beelden werden toen gezien door mensen van het comité van de Roesbrugse Hoevefeesten. Vanuit Roesbrugge werden toen contacten gelegd en zo is de jumelage echt ontstaan. De eerste bezoeken van Roesbruggenaars naar Saint-Victor en omgekeerd, waren dan ook bezoeken aan de hoevefeesten. Ondertussen groeide er wel een mooie vriendschap tussen inwoners van beide dorpen”, zegt Roger Benauwt als lokale verantwoordelijke voor de verbroedering.

Meiboom

“De hoevefeesten verdwenen zowel bij hen als bij ons. Evenwel was er een driejaarlijkse cyclus ontstaan met het ene jaar bezoek in Frankrijk, het volgende jaar bezoek bij ons, en dan een sabbatjaar. Na de hoevefeesten werd dan ervoor gekozen dat de Franse vrienden om de drie jaar zouden afkomen tijdens het derde weekend van september, wanneer er hopfeesten zijn. Natuurlijk kende de verbroedering doorheen de jaren niet alleen mooie momenten. Er zijn ook diepe dalen geweest, waarbij zelfs gevreesd werd dat de jumelage zou moeten ophouden te bestaan”, vertelt Roger.

“Maar we hebben altijd hard verder gewerkt en met de steun van het stadsbestuur zijn we hopelijk weer voor een lange tijd vertrokken. We willen ook graag jongere mensen bij deze verbroedering betrekken, zodat VBS De Krekel ook meewerkt. Tweejaarlijks bezoeken de kinderen van het oudste klasnest of de derde graad onze Franse zustergemeente en dat wordt alvast bijzonder goed gesmaakt. Bij het begin van de verbroedering met Saint-Victor dat 410 km van Roesbrugge ligt, werd in 1981 al een meiboom of verbroederingspaal met symbolen en motieven uit beide gemeenten geplaatst. Met medewerking van de stad Poperinge werd nu een nieuwe meiboom geplaatst langs de IJzer, die zoveel jaren de levensader was voor ons dorp.”

Brief

Burgemeester Jean-Michel Cerceau van Saint-Victor is bijzonder blij en gelukkig dat de jumelage weer een duwtje in de rug krijgt. Samen de schepenen Christophe Bordier en Geoffrey Verret, en nog wat andere bewoners kwam hij dan ook graag naar het IJzerdorp. Daar ontmoette hij nog de oude getrouwen Raymond Gyssels en echtgenote Yolande Vancaeyzeele, Thérèse Top van de familie Haghedooren, Willy Neuville, Michel Soulliaert en André Weemeeuw die er in Roesbrugge al bij waren vanaf het prille begin.

“Toen wij hun hoevefeesten in 1980 hadden gezien op televisie was er interesse bij ons om contact te leggen. Ik kreeg toen de vraag om een brief te schrijven naar het schoolhoofd, de heer Puertoas, en de brief werd beantwoord. Er volgden meerdere brieven en zo werden de contacten gelegd om vanaf 1981 met de verbroedering te beginnen. Ik heb trouwens nog altijd alle brieven liggen. Dat is pas erfgoed. Bij ons staken aanvankelijk de brandweer, de school en de oudstrijders hun schouders onder het project. Door de jaren heen zijn er nu heel wat vrijwilligers die hier Franse vrienden gastvrij ontvangen en anderen gaan dan weer liever mee om daar te feesten. Ik ben zo blij dat ik dit nog mag en kan meemaken”, zegt de 93-jarige oud-schoolmeester Raymond Gyssels. (PC)