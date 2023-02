Nieuwe lokalen, dierenweide en stallingen op komst voor speeldomein De Warande

Sinds 2010 ondergaat De Warande, het natuurlijk speeldomein en jeugdverblijfcentrum op de grens van Heule en Kortrijk, een aanzienlijke make-over. Nu start de volgende fase met de bouw van de tweede vleugel bestemd voor polyvalente ruimtes en een nieuwe dierenweide met stallingen. De totale projectkost wordt geraamd op 4.713.832,77 euro, waarvan 892.522,28 subsidies van Vlaanderen.

De grootte van de lokalen werd in samenspraak met verschillende gebruikersgroepen bepaald. Om de polyvalentie nog te verhogen, worden mobiele wanden voorzien. Alle lokalen zijn rechtstreeks toegankelijk vanaf het speeldomein. Het achterliggende gesloten blok is over de volledige lengte bestemd voor functioneel gebruik. Je vindt er bergingen, sanitair, EHBO, technische ruimtes, een keuken en een vast lokaal voor de monitoren van de speelpleinwerking.

Er zijn twee beschutte ruimtes tussen de lokalen en twee op de koppen van het gebouw. Daar kunnen kinderen bij regenweer buiten spelen. Er komt daarnaast een dierenweide van 2.000 vierkante meter. Alle dieren krijgen hun eigen, moderne stallingen met aansluitend ruime uitloopweides. Voor het ontwerp werd AVDK-architecten uit Heule aangesteld, in een samenwerking met Dertien12 Architectuuratelier uit Brugge.

Overnachtingsruimte

Om de werking op De Warande te blijven garanderen, werd in een eerste fase de noordelijke vleugel gebouwd. Ondertussen bleef de bestaande overnachtingsaccommodatie in gebruik en doet de noordelijke vleugel voorlopig dienst als polyvalente ruimte. De nieuwe vleugel wordt gebouwd op dezelfde locatie als de oude lokalen.

Een simulatie van hoe de Warande in de toekomst zal ogen. © gf

Eens het nieuwe gebouw er staat, wordt de noordelijke vleugel omgebouwd tot de uiteindelijke overnachtingsruimtes van het jeugdverblijfcentrum. Daarna wordt de huidige overnachtingsruimte gesloopt om meer speelnatuur te creëren. Zo komt er geen enkele vierkante meter verharding bij eenmaal alle werken afgerond zijn.

Timing

De dierenweide komt eerst aan bod. Deze werken starten in maart 2023 en eindigen eind mei 2023. De werken voor de polyvalente lokalen starten komende zomer 2023 en zullen een jaar in beslag nemen. Na deze bouwwerken volgt aansluitend de inrichting van de overnachtingruimtes in de al gebouwde lokalen. Het einde is voorzien rond eind september 2024.

Het avontuurlijk speeldomein blijft toegankelijk tijdens de werken en de speelpleinwerking vindt plaats zoals gepland. Het terrein blijft steeds toegankelijk voor voetgangers en fietsers langs de Heirweg en Izegemsestraat. Ook de hoofdingang via de Ringlaan 30A blijft vlot bereikbaar.